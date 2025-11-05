Ричмонд
15-летний хавбек «Арсенала» стал самым юным игроком в истории ЛЧ

Полузащитник «Арсенала» Макс Доуман стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Воспитанник лондонского клуба вышел на замену на 72-й минуте выездного матча 4-го тура общего этапа турнира против пражской «Славии» (3:0), заменив Леандро Троссарда.

На момент дебюта Доуману было 15 лет и 308 дней. Таким образом, он побил рекорд немецкого нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, который в декабре 2020 года в матче против «Зенита» (2:1) дебютировал в возрасте 16 лет и 18 дней.

«С первым же мячом он идет в обводку. Он начинает дриблинг и зарабатывает фол. Это характер, это смелость. Этому нельзя научить — это либо есть, либо этого нет. Неважно, что написано в его паспорте, ты бросаешь его в такой контекст, и он способен адаптироваться и выдать хорошую игру», — прокомментировал дебют Доумана в главном еврокубке главный тренер «Арсенала» Микель Артета.

Доуман родился 31 декабря 2009 года и присоединился к академии «Арсенала» в 2015 году. В прошлом сезоне Доуман дебютировал в юношеской Лиге чемпионов, став самым молодым автором забитого мяча, отличившись в возрасте 14 лет 8 месяцев и 19 дней.

23 августа Доуман дебютировал за «Арсенал» в АПЛ в возрасте 15 лет и 235 дней, став вторым самым молодым игроком в истории турнира после одноклубника Этана Нванвери, который в сентябре 2022 года вышел на поле в возрасте 15 лет и 181 день. Всего на счету Доумана пять матчей за главную команду «Арсенала», в которых он не отметился результативными действиями.

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, отставая от лидирующей «Баварии» по дополнительным показателям. 26 ноября команды сыграют друг с другом в Мюнхене.

Славия Пр
0:3
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
4.11.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Fortuna Arena
Главные тренеры
Индржих Трпишовски
Микель Артета
Голы
Арсенал
Букайо Сака
32′
Микель Мерино
(Леандро Троссар)
46′
Микель Мерино
(Деклан Райс)
68′
Составы команд
Славия Пр
35
Якуб Маркович
4
Давид Зима
2
Штепан Халоупек
12
Юссуфа Мбоджи
90+6′
17
Лукаш Провод
23
Михал Садилек
27
Томаш Влчек
70′
7
Мухаммед Чам
16
Давид Мозес
74′
8
Даики Хасиока
25
Томаш Хоры
48′
13
Моймир Хитил
11
Юссуфа Саньянг
74′
9
Васил Кушей
10
Христос Зафейрис
70′
70′
21
Давид Дудера
83′
Арсенал
1
Давид Райя
16
Кристиан Нергор
75′
23
Микель Мерино
37′
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
73′
4
Бен Уайт
5
Пьеро Хинкапье
73′
49
Майлс Льюис-Скелли
79′
22
Итан Нванери
24′
65′
10
Эберечи Эзе
41
Деклан Райс
81′
71
Андре Харриман-Анноус
19
Леандро Троссар
73′
56
Макс Доуман
Статистика
Славия Пр
Арсенал
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
9
14
Удары в створ
1
8
Угловые
4
7
Фолы
24
12
Офсайды
5
0
Судейская бригада
Главный судья
Алияр Агаев
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти