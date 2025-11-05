15-летний хавбек «Арсенала» стал самым юным игроком в истории ЛЧ

«С первым же мячом он идет в обводку. Он начинает дриблинг и зарабатывает фол. Это характер, это смелость. Этому нельзя научить — это либо есть, либо этого нет. Неважно, что написано в его паспорте, ты бросаешь его в такой контекст, и он способен адаптироваться и выдать хорошую игру», — прокомментировал дебют Доумана в главном еврокубке главный тренер «Арсенала» Микель Артета.