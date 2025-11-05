15-летний хавбек «Арсенала» стал самым юным игроком в истории ЛЧ

Воспитанник лондонского клуба вышел на замену на 72-й минуте выездного матча 4-го тура общего этапа турнира против пражской «Славии» (3:0), заменив Леандро Троссарда.
На момент дебюта Доуману было 15 лет и 308 дней. Таким образом, он побил рекорд немецкого нападающего дортмундской «Боруссии» Юссуфы Мукоко, который в декабре 2020 года в матче против «Зенита» (2:1) дебютировал в возрасте 16 лет и 18 дней.
«С первым же мячом он идет в обводку. Он начинает дриблинг и зарабатывает фол. Это характер, это смелость. Этому нельзя научить — это либо есть, либо этого нет. Неважно, что написано в его паспорте, ты бросаешь его в такой контекст, и он способен адаптироваться и выдать хорошую игру», — прокомментировал дебют Доумана в главном еврокубке главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Доуман родился 31 декабря 2009 года и присоединился к академии «Арсенала» в 2015 году. В прошлом сезоне Доуман дебютировал в юношеской Лиге чемпионов, став самым молодым автором забитого мяча, отличившись в возрасте 14 лет 8 месяцев и 19 дней.
23 августа Доуман дебютировал за «Арсенал» в АПЛ в возрасте 15 лет и 235 дней, став вторым самым молодым игроком в истории турнира после одноклубника Этана Нванвери, который в сентябре 2022 года вышел на поле в возрасте 15 лет и 181 день. Всего на счету Доумана пять матчей за главную команду «Арсенала», в которых он не отметился результативными действиями.
«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, отставая от лидирующей «Баварии» по дополнительным показателям. 26 ноября команды сыграют друг с другом в Мюнхене.
Индржих Трпишовски
Микель Артета
Букайо Сака
32′
Микель Мерино
(Леандро Троссар)
46′
Микель Мерино
(Деклан Райс)
68′
35
Якуб Маркович
4
Давид Зима
2
Штепан Халоупек
12
Юссуфа Мбоджи
90+6′
17
Лукаш Провод
23
Михал Садилек
27
Томаш Влчек
70′
7
Мухаммед Чам
16
Давид Мозес
74′
8
Даики Хасиока
25
Томаш Хоры
48′
13
Моймир Хитил
11
Юссуфа Саньянг
74′
9
Васил Кушей
10
Христос Зафейрис
70′
70′
21
Давид Дудера
83′
1
Давид Райя
16
Кристиан Нергор
75′
23
Микель Мерино
37′
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
73′
4
Бен Уайт
5
Пьеро Хинкапье
73′
49
Майлс Льюис-Скелли
79′
22
Итан Нванери
24′
65′
10
Эберечи Эзе
41
Деклан Райс
81′
71
Андре Харриман-Анноус
19
Леандро Троссар
73′
56
Макс Доуман
Главный судья
Алияр Агаев
(Азербайджан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти