«Лучшая игра “Ливерпуля” в сезоне». Слот — о победе над «Реалом»

«Отличная игра против команды, которая проиграла лишь однажды в этом сезоне. Вероятно, мы могли провести матч еще лучше. Это еще одна победа над очень хорошей командой. Как и “Астон Вилла”, они находятся в отличной форме. Это была выдающаяся игра — думаю, мы можем с уверенностью сказать, что это наша лучшая игра в сезоне. Игроки приложили невероятные усилия, чтобы не допустить их на нашу половину поля», — сказал Слот.