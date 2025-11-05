«Лучшая игра “Ливерпуля” в сезоне». Слот — о победе над «Реалом»

Единственный гол на 61-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер. «Реал» потерпел второе поражение в сезоне, прервав шестиматчевую победную серию во всех турнирах, а также впервые в этом сезоне остался без забитых голов.
«Отличная игра против команды, которая проиграла лишь однажды в этом сезоне. Вероятно, мы могли провести матч еще лучше. Это еще одна победа над очень хорошей командой. Как и “Астон Вилла”, они находятся в отличной форме. Это была выдающаяся игра — думаю, мы можем с уверенностью сказать, что это наша лучшая игра в сезоне. Игроки приложили невероятные усилия, чтобы не допустить их на нашу половину поля», — сказал Слот.
После четырех матчей «Ливерпуль» имеет в своем активе девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, отставая от лидирующей «Баварии» на три балла. 26 ноября мерсисайдцы дома сыграют против ПСВ.
«Реал» с аналогичным результатом занимает пятую строчку. В этот же день «сливочные» на выезде сыграют против «Олимпиакоса».
