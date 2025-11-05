Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.65
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Пафос
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.41
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Челси
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.73
П2
1.35
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетико
3
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
1
:
Спортинг
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ливерпуль
1
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
4
:
Копенгаген
0
П1
X
П2

«Лучшая игра “Ливерпуля” в сезоне». Слот — о победе над «Реалом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу в домашнем матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов над мадридским «Реалом» (1:0). Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Единственный гол на 61-й минуте забил полузащитник мерсисайдцев Алексис Мак Аллистер. «Реал» потерпел второе поражение в сезоне, прервав шестиматчевую победную серию во всех турнирах, а также впервые в этом сезоне остался без забитых голов.

«Отличная игра против команды, которая проиграла лишь однажды в этом сезоне. Вероятно, мы могли провести матч еще лучше. Это еще одна победа над очень хорошей командой. Как и “Астон Вилла”, они находятся в отличной форме. Это была выдающаяся игра — думаю, мы можем с уверенностью сказать, что это наша лучшая игра в сезоне. Игроки приложили невероятные усилия, чтобы не допустить их на нашу половину поля», — сказал Слот.

После четырех матчей «Ливерпуль» имеет в своем активе девять очков и занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, отставая от лидирующей «Баварии» на три балла. 26 ноября мерсисайдцы дома сыграют против ПСВ.

«Реал» с аналогичным результатом занимает пятую строчку. В этот же день «сливочные» на выезде сыграют против «Олимпиакоса».

Ливерпуль
1:0
Первый тайм: 0:0
Реал
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
4.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Anfield
Главные тренеры
Арне Слот
Хаби Алонсо
Голы
Ливерпуль
Алексис Макаллистер
(Доминик Собослаи)
61′
Составы команд
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
12
Конор Брэдли
8
Доминик Собослаи
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
26
Эндрю Робертсон
88′
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
52′
79′
17
Кертис Джонс
22
Юго Экитике
79′
18
Коди Гакпо
7
Флориан Вирц
88′
14
Федерико Кьеза
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
90+5′
7
Винисиус Жуниор
23′
3
Эдер Милитау
24
Дин Хейсен
45+1′
14
Орельен Тшуамени
5
Джуд Беллингем
60′
10
Килиан Мбаппе
8
Федерико Вальверде
90′
21
Браим Диас
15
Арда Гюлер
81′
12
Трент Александр-Арнолд
6
Эдуардо Камавинга
69′
11
Родригу
Статистика
Ливерпуль
Реал
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
9
2
Угловые
4
2
Фолы
16
11
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Иштван Ковач
(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти