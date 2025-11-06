Моуринью обрушился с критикой на судью после поражения в ЛЧ

«Бенфика» еще не одержала ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов и располагается на предпоследнем, 35-м месте в турнирной таблице.
— Ключевым стали все те моменты, которые мы создали, но не реализовали. И это началось очень рано и продолжалось практически на протяжении всей игры. Согласно предоставленной мне статистике, мы нанесли 21 удар по воротам. Конечно, не все из них пришлись в створ, но у нас было четыре или пять отличных моментов.
— Повлияло ли сегодняшнее судейство на ход игры?
— Что касается деталей игры, я не хочу слишком много об этом говорить, тем более, что я был далеко. Я не люблю протестовать просто ради протеста, но все это неспортивное поведение, которое они продемонстрировали… Обычно в таких случаях я говорю, что виноват только один человек: судья. Редко можно увидеть, как судья показывает желтую карточку вратарю в первом тайме. Они дают ее только на 89-й минуте. Потом начинаются фолы, они падают на землю, вынуждая остановить игру. Но я не буду вдаваться в подробности: возможно, ничего особенного не произошло, и не было никаких вопиющих ошибок. Но мы все несем ответственность. И самая неприятная часть сегодняшнего матча — вина тех, кто это допускает. Судья, которого я, к сожалению, хорошо знаю. Он не питает ко мне особой симпатии, и я не питаю к нему особой симпатии. Я не думаю, что мы проиграли из-за судьи. Мы проиграли, потому что не забили голы, — приводит слова Моуринью Record.
В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» на выезде встретится с аутсайдером Лиги чемпионов нидерландским «Аяксом».
https://vkvideo.ru/video-50270859_456244141.
Жозе Моуринью
Каспер Юльманн
Патрик Шик
65′
1
Анатолий Трубин
8
Фредрик Эурснес
11
Доди Лукебакио
62′
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
78′
20
Ричард Риос
5
Энцо Барренечеа
26
Самуэль Даль
69′
17
Амар Дедич
10
Георгий Судаков
69′
21
Андреас Шельдеруп
18
Леандру Баррейру
69′
25
Джанлука Престианни
1
Марк Флеккен
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
55′
5
Лоик Баде
13
Артур
20
Алехандро Гримальдо
24
Алейкс Гарсия
30
Ибрахим Маза
41′
35
Кристиан Кофане
57′
10
Малик Тилльман
79′
9
Клаудио Эчеверри
57′
14
Патрик Шик
19
Эрнест Поку
88′
17
Элисс Бен Сегир
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти