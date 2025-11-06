Моуринью обрушился с критикой на судью после поражения в ЛЧ

— Что касается деталей игры, я не хочу слишком много об этом говорить, тем более, что я был далеко. Я не люблю протестовать просто ради протеста, но все это неспортивное поведение, которое они продемонстрировали… Обычно в таких случаях я говорю, что виноват только один человек: судья. Редко можно увидеть, как судья показывает желтую карточку вратарю в первом тайме. Они дают ее только на 89-й минуте. Потом начинаются фолы, они падают на землю, вынуждая остановить игру. Но я не буду вдаваться в подробности: возможно, ничего особенного не произошло, и не было никаких вопиющих ошибок. Но мы все несем ответственность. И самая неприятная часть сегодняшнего матча — вина тех, кто это допускает. Судья, которого я, к сожалению, хорошо знаю. Он не питает ко мне особой симпатии, и я не питаю к нему особой симпатии. Я не думаю, что мы проиграли из-за судьи. Мы проиграли, потому что не забили голы, — приводит слова Моуринью Record.