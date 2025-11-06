Моуринью обрушился с критикой на судью после поражения в ЛЧ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.06
X
4.13
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.20
П2
1.71
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.57
П2
6.86
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.74
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.65
П2
3.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.25
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.39
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.51
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.13
П2
4.63
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.22
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.36
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.11
П2
1.72
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.07
П2
6.81
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.01
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.80
П2
1.36
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.73
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.75
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.65
П2
4.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2

Моуринью обрушился с критикой на судью после поражения в ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Байера» (0:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Бенфика» еще не одержала ни одной победы в текущем сезоне Лиги чемпионов и располагается на предпоследнем, 35-м месте в турнирной таблице.

— Ключевым стали все те моменты, которые мы создали, но не реализовали. И это началось очень рано и продолжалось практически на протяжении всей игры. Согласно предоставленной мне статистике, мы нанесли 21 удар по воротам. Конечно, не все из них пришлись в створ, но у нас было четыре или пять отличных моментов.

— Повлияло ли сегодняшнее судейство на ход игры?

— Что касается деталей игры, я не хочу слишком много об этом говорить, тем более, что я был далеко. Я не люблю протестовать просто ради протеста, но все это неспортивное поведение, которое они продемонстрировали… Обычно в таких случаях я говорю, что виноват только один человек: судья. Редко можно увидеть, как судья показывает желтую карточку вратарю в первом тайме. Они дают ее только на 89-й минуте. Потом начинаются фолы, они падают на землю, вынуждая остановить игру. Но я не буду вдаваться в подробности: возможно, ничего особенного не произошло, и не было никаких вопиющих ошибок. Но мы все несем ответственность. И самая неприятная часть сегодняшнего матча — вина тех, кто это допускает. Судья, которого я, к сожалению, хорошо знаю. Он не питает ко мне особой симпатии, и я не питаю к нему особой симпатии. Я не думаю, что мы проиграли из-за судьи. Мы проиграли, потому что не забили голы, — приводит слова Моуринью Record.

В 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» на выезде встретится с аутсайдером Лиги чемпионов нидерландским «Аяксом».

https://vkvideo.ru/video-50270859_456244141.

Бенфика
0:1
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Estadio da Luz
Главные тренеры
Жозе Моуринью
Каспер Юльманн
Голы
Байер
Патрик Шик
65′
Составы команд
Бенфика
1
Анатолий Трубин
8
Фредрик Эурснес
11
Доди Лукебакио
62′
14
Вангелис Павлидис
44
Томаш Араужу
30
Николас Отаменди
78′
20
Ричард Риос
5
Энцо Барренечеа
26
Самуэль Даль
69′
17
Амар Дедич
10
Георгий Судаков
69′
21
Андреас Шельдеруп
18
Леандру Баррейру
69′
25
Джанлука Престианни
Байер
1
Марк Флеккен
4
Джарелл Куанса
12
Эдмонд Тапсоба
55′
5
Лоик Баде
13
Артур
20
Алехандро Гримальдо
24
Алейкс Гарсия
30
Ибрахим Маза
41′
35
Кристиан Кофане
57′
10
Малик Тилльман
79′
9
Клаудио Эчеверри
57′
14
Патрик Шик
19
Эрнест Поку
88′
17
Элисс Бен Сегир
Статистика
Бенфика
Байер
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
20
7
Удары в створ
5
3
Штанги, перекладины
2
0
Угловые
6
0
Фолы
7
9
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти