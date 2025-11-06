Флик отреагировал на ничью «Барселоны» в матче с «Брюгге» в ЛЧ

Команды встретились в Лиге чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда на первом групповом этапе «Барселона» одержала две победы (3:2, 1:0).
—Это был непростой матч. Мы создавали моменты, но они хорошо оборонялись и действовали агрессивно. Мы не прессинговали и проиграли много единоборств, особенно в центре поля. Непросто так защищаться. Надо работать над этим и все анализировать. Речь идет о большей интенсивности, когда у нас нет мяча. Мы должны быть бдительны, когда другие создают моменты одним-двумя касаниями. Защищаться не только в обороне, но и в центре поля. Нужно улучшить эту зону.
Мы можем что-то изменить, но мы также должны придерживаться нашей философии. Нам не нужно менять стиль игры: мы — «Барса». Дело не в философии. Можно играть лучше. Когда нет интенсивности, у нас нет моментов. Команды в Лиге чемпионов очень быстро меняют тактику, и «Брюгге» это отлично показал, и мы это уважаем. Ничья 3:3 — не лучший результат, но мы отыгрались.
Каждый должен играть на своей позиции и прессинговать. Сегодня в одних ситуациях игрокам это удавалось, в других — нет. Сейчас не лучший момент для команды. Мы можем играть на другом уровне, — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.
«Барселона» занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 7 очками. В следующем туре сине-гранатовые 25 ноября сыграют на выезде с лондонским «Челси».
Ники Хайен
Ханс-Дитер Флик
Николо Тресольди
(Карлуш Боржеш)
6′
Карлуш Боржеш
(Христос Тзолис)
17′
Карлуш Боржеш
(Ханс Ванакен)
63′
Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
8′
Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
61′
Христос Тзолис
77′
29
Нордин Яккерс
64
Кириани Саббе
65
Хоакин Сейс
8
Христос Тзолис
20
Ханс Ванакен
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
25
Александр Станкович
9
Карлуш Боржеш
78′
17
Ромео Верман
7
Николо Тресольди
78′
67
Мамаду Дьякон
81′
15
Рафаэль Оньедика
32′
84′
62
Линнт Аудор
87′
10
Хуго Ветлесен
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
47′
10
Ламин Ямаль
81′
16
Фермин Лопес
85′
4
Рональд Араухо
21
Френки де Йонг
3
Алехандро Бальде
90′
5
Пау Кубарси
14
Маркус Рэшфорд
83′
19
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
58′
20
Дани Ольмо
24
Эрик Гарсия
90′
35
Херард Мартин
17
Марк Касадо
58′
9
Роберт Левандовски
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти