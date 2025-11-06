Флик отреагировал на ничью «Барселоны» в матче с «Брюгге» в ЛЧ

Ричмонд
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
П1
2.10
X
3.65
П2
3.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
П1
1.57
X
4.46
П2
5.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
П1
2.70
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
П1
2.80
X
3.46
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
П1
2.68
X
3.53
П2
2.70
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
П1
1.62
X
4.52
П2
5.23
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
П1
5.06
X
4.13
П2
1.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
П1
5.05
X
4.15
П2
1.69
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
П1
1.51
X
4.54
П2
6.82
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
П1
2.35
X
3.74
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
П1
2.22
X
3.30
П2
3.40
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
П1
2.08
X
3.60
П2
3.71
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
П1
1.21
X
7.12
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
П1
1.19
X
8.25
П2
14.50
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
П1
1.81
X
3.74
П2
4.77
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
П1
1.22
X
7.39
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
П1
1.75
X
4.20
П2
4.80
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
П1
1.36
X
5.51
П2
8.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
П1
1.75
X
4.13
П2
4.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
П1
1.64
X
4.22
П2
5.44
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
П1
1.67
X
4.38
П2
4.91
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
П1
3.30
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
П1
5.30
X
4.07
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
П1
1.78
X
4.06
П2
4.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
П1
1.50
X
4.70
П2
6.88
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
П1
3.45
X
4.01
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
П1
2.19
X
3.65
П2
3.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
П1
8.80
X
4.90
П2
1.34
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
П1
1.49
X
4.73
П2
6.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
П1
1.82
X
3.79
П2
4.60
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
П1
4.11
X
3.73
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
П1
1.78
X
3.70
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
Флик отреагировал на ничью «Барселоны» в матче с «Брюгге» в ЛЧ

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал ничью с «Брюгге» (3:3) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Команды встретились в Лиге чемпионов впервые с сезона-2002/03. Тогда на первом групповом этапе «Барселона» одержала две победы (3:2, 1:0).

—Это был непростой матч. Мы создавали моменты, но они хорошо оборонялись и действовали агрессивно. Мы не прессинговали и проиграли много единоборств, особенно в центре поля. Непросто так защищаться. Надо работать над этим и все анализировать. Речь идет о большей интенсивности, когда у нас нет мяча. Мы должны быть бдительны, когда другие создают моменты одним-двумя касаниями. Защищаться не только в обороне, но и в центре поля. Нужно улучшить эту зону.

Мы можем что-то изменить, но мы также должны придерживаться нашей философии. Нам не нужно менять стиль игры: мы — «Барса». Дело не в философии. Можно играть лучше. Когда нет интенсивности, у нас нет моментов. Команды в Лиге чемпионов очень быстро меняют тактику, и «Брюгге» это отлично показал, и мы это уважаем. Ничья 3:3 — не лучший результат, но мы отыгрались.

Каждый должен играть на своей позиции и прессинговать. Сегодня в одних ситуациях игрокам это удавалось, в других — нет. Сейчас не лучший момент для команды. Мы можем играть на другом уровне, — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.

«Барселона» занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов с 7 очками. В следующем туре сине-гранатовые 25 ноября сыграют на выезде с лондонским «Челси».

Брюгге
3:3
Первый тайм: 2:1
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Jan Breydelstadion
Главные тренеры
Ники Хайен
Ханс-Дитер Флик
Голы
Брюгге
Николо Тресольди
(Карлуш Боржеш)
6′
Карлуш Боржеш
(Христос Тзолис)
17′
Карлуш Боржеш
(Ханс Ванакен)
63′
Барселона
Ферран Торрес
(Фермин Лопес)
8′
Ламин Ямаль
(Фермин Лопес)
61′
Христос Тзолис
77′
Составы команд
Брюгге
29
Нордин Яккерс
64
Кириани Саббе
65
Хоакин Сейс
8
Христос Тзолис
20
Ханс Ванакен
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
25
Александр Станкович
9
Карлуш Боржеш
78′
17
Ромео Верман
7
Николо Тресольди
78′
67
Мамаду Дьякон
81′
15
Рафаэль Оньедика
32′
84′
62
Линнт Аудор
87′
10
Хуго Ветлесен
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
47′
10
Ламин Ямаль
81′
16
Фермин Лопес
85′
4
Рональд Араухо
21
Френки де Йонг
3
Алехандро Бальде
90′
5
Пау Кубарси
14
Маркус Рэшфорд
83′
19
Руни Барджи
7
Ферран Торрес
58′
20
Дани Ольмо
24
Эрик Гарсия
90′
35
Херард Мартин
17
Марк Касадо
58′
9
Роберт Левандовски
Статистика
Брюгге
Барселона
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
10
24
Удары в створ
6
8
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
0
3
Фолы
11
6
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти