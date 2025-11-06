Флик отреагировал на ничью «Барселоны» в матче с «Брюгге» в ЛЧ

—Это был непростой матч. Мы создавали моменты, но они хорошо оборонялись и действовали агрессивно. Мы не прессинговали и проиграли много единоборств, особенно в центре поля. Непросто так защищаться. Надо работать над этим и все анализировать. Речь идет о большей интенсивности, когда у нас нет мяча. Мы должны быть бдительны, когда другие создают моменты одним-двумя касаниями. Защищаться не только в обороне, но и в центре поля. Нужно улучшить эту зону.



Мы можем что-то изменить, но мы также должны придерживаться нашей философии. Нам не нужно менять стиль игры: мы — «Барса». Дело не в философии. Можно играть лучше. Когда нет интенсивности, у нас нет моментов. Команды в Лиге чемпионов очень быстро меняют тактику, и «Брюгге» это отлично показал, и мы это уважаем. Ничья 3:3 — не лучший результат, но мы отыгрались.



Каждый должен играть на своей позиции и прессинговать. Сегодня в одних ситуациях игрокам это удавалось, в других — нет. Сейчас не лучший момент для команды. Мы можем играть на другом уровне, — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.