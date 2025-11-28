Робин ван Перси впервые выпустил на поле сына в официальной игре

19-летний Шакил ван Перси, сын экс-форварда «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед», а ныне главного тренера «Фейеноорда» Робина ван Перси, дебютировал во взрослом футболе. Ван Перси-младший вышел на замену во втором тайме матча Лиги Европы против «Селтика». Форвард провел на поле около десяти минут и не отметился результативными действиями.
После игры наставник «Фейеноорда» сказал, что выпустил сына, потому что команде был необходим гол. На тот момент встречи команда проигрывала со счетом 1:2.
«Я принял это решение как тренер, а не как отец, потому что нам нужен был гол. Шакил — игрок, который может забить гол с любой позиции. Именно поэтому я и выпустил его», — цитирует Ван Перси-старшего BBC.
Робин отметил, что несмотря на важный момент для своего сына, у него не было возможности порадоваться за него, потому что он был сконцентрирован на матче.
«Для отца, когда твой сын дебютирует, это всегда особенный момент. Но я не мог насладиться этим моментом. Я делал свою работу, как и Шакил», — сказал 42-летний голландец.
Шакил ван Перси летом подписал трехлетний контракт с «Фейеноордом». В этом сезоне он сыграл шесть матчей за молодежную команду, в которых отметился одним забитым мячом. Шакил присоединился к академии «Фейеноорда» в 2017 году, перед этим проведя два года в молодежной команде «Манчестер Сити».
Робин ван Перси возглавил «Фейеноорд», воспитанником которого он является, в феврале 2025 года. Соглашение рассчитано до лета 2027-го. По итогам чемпионата Нидерландов-2024/25 под его руководством команда заняла третье место, уступив «ПСВ» и «Аяксу».
Робин ван Перси
Брендан Роджерс
Аясэ Уэда
(Сэм Стейн)
11′
Хьюн Джун Ян
(Рео Хатате)
31′
Рео Хатате
(Дайдзэн Маэда)
43′
Беньямин Нюгрен
(Дайдзэн Маэда)
82′
22
Тимон Велленройтер
28
Уссама Таргаллин
56′
14
Сэм Стейн
9
Аясэ Уэда
23
Анис Хадж-Мусса
21
Анел Ахмедходжич
4
Цуйоси Ватанабе
30
Джордан Лотомба
80′
49
Шакил ван Перси
5
Гейс Смал
62′
2
Барт Ньивкоп
40
Лучано Валенте
76′
8
Квинтен Тимбер
16
Лео Сауэр
62′
27
Гауссу Диарра
1
Каспер Шмейхель
27
Арне Энгельс
78′
6
Остон Трасти
5
Лайам Скейлс
42
Каллум Макгрегор
86′
38
Дайдзэн Маэда
51
Колби Донован
83′
56
Энтони Ралстон
63
Киран Тирни
71′
47
Дэйн Маррей
14
Люк Маккоуэн
62′
8
Беньямин Нюгрен
41
Рео Хатате
39′
83′
28
Паулу Бернарду
13
Хьюн Джун Ян
71′
23
Себастьян Тунекти
Главный судья
Себастьян Гисхамер
(Австрия)
