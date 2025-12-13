Ричмонд
В Армении задержали 17 польских футбольных фанатов

11 декабря в Ереване состоялась встреча основного этапа Лиги конференций между местным клубом «Ноа» и варшавской «Легией».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Ноа» победил польский клуб со счетом 2:1. После матча фанаты «Легии» устроили беспорядки. В частности, в полицию поступил сигнал о том, что возле ярмарки под открытым небом «Вернисаж» в центре города польские болельщики «ломают все подряд».

Семнадцать граждан Польши были задержаны по итогам инцидента, сообщает РИА Новости в пресс-службе армянского МВД.

«В полицейское отделение за хулиганство были доставлены 17 граждан Польши. Затем их передали Следственному комитету», — заявил представитель армянской полиции.

После победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций «Ноа» впервые в истории вышел в плей-офф еврокубков. Команда из Еревана располагается на 17-м месте в общей таблице Лиги конференций, набрав 8 очков. Этого достаточно, чтобы гарантировать попадание в топ-24.

Ноа
2:1
Первый тайм: 0:1
Легия
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 5-й тур
11.12.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Республиканский им. Вазгена Саркисяна
Главные тренеры
Сандро Перкович
Иньяки Астис
Голы
Ноа
Матеус Айяс
(Нардин Мулахусейнович)
57′
Нардин Мулахусейнович
84′
Легия
Милета Райович
3′
Составы команд
Ноа
16
Тимоти Фаюлу
33
Давид Суале
37
Гонсалу Силва
6
Эрик Боаки
7
Элдер Феррейра
14
Такуто Осима
32
Нардин Мулахусейнович
39
Натанаэль Сентини
88′
3
Сергей Мурадян
4
Гудмундур Тораринссон
90′
88
Ян Этеки
9
Матеус Айяс
37′
72′
17
Густаво Сангаре
47
Марин Яколиш
72′
77
Ален Гргич
Легия
1
Каспер Тобиаш
7
Павел Вшолек
13
Аркадиуш Реца
91
Камиль Пентковски
3
Стив Капуади
44
Дамьян Шиманьски
79′
77
Эрмаль Красничи
81′
21
Ваган Бичахчян
19
Рубен Винагре
72′
67
Бартош Капустка
82
Кацпер Урбаньски
72′
11
Каспер Чодина
29
Милета Райович
82′
14
Антонио Чолак
5
Клод Гонсалвеш
77′
8
Рафал Аугустыняк
Статистика
Ноа
Легия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
21
13
Удары в створ
5
3
Угловые
6
5
Фолы
11
15
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Булат Сариев
(Казахстан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти