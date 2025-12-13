В Армении задержали 17 польских футбольных фанатов

«Ноа» победил польский клуб со счетом 2:1. После матча фанаты «Легии» устроили беспорядки. В частности, в полицию поступил сигнал о том, что возле ярмарки под открытым небом «Вернисаж» в центре города польские болельщики «ломают все подряд».
Семнадцать граждан Польши были задержаны по итогам инцидента, сообщает РИА Новости в пресс-службе армянского МВД.
«В полицейское отделение за хулиганство были доставлены 17 граждан Польши. Затем их передали Следственному комитету», — заявил представитель армянской полиции.
После победы в матче 5-го тура группового этапа Лиги конференций «Ноа» впервые в истории вышел в плей-офф еврокубков. Команда из Еревана располагается на 17-м месте в общей таблице Лиги конференций, набрав 8 очков. Этого достаточно, чтобы гарантировать попадание в топ-24.
Сандро Перкович
Иньяки Астис
Матеус Айяс
(Нардин Мулахусейнович)
57′
Нардин Мулахусейнович
84′
Милета Райович
3′
16
Тимоти Фаюлу
33
Давид Суале
37
Гонсалу Силва
6
Эрик Боаки
7
Элдер Феррейра
14
Такуто Осима
32
Нардин Мулахусейнович
39
Натанаэль Сентини
88′
3
Сергей Мурадян
4
Гудмундур Тораринссон
90′
88
Ян Этеки
9
Матеус Айяс
37′
72′
17
Густаво Сангаре
47
Марин Яколиш
72′
77
Ален Гргич
1
Каспер Тобиаш
7
Павел Вшолек
13
Аркадиуш Реца
91
Камиль Пентковски
3
Стив Капуади
44
Дамьян Шиманьски
79′
77
Эрмаль Красничи
81′
21
Ваган Бичахчян
19
Рубен Винагре
72′
67
Бартош Капустка
82
Кацпер Урбаньски
72′
11
Каспер Чодина
29
Милета Райович
82′
14
Антонио Чолак
5
Клод Гонсалвеш
77′
8
Рафал Аугустыняк
