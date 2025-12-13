В Армении задержали 17 польских футбольных фанатов

«Ноа» победил польский клуб со счетом 2:1. После матча фанаты «Легии» устроили беспорядки. В частности, в полицию поступил сигнал о том, что возле ярмарки под открытым небом «Вернисаж» в центре города польские болельщики «ломают все подряд».