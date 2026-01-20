Карпин встретился с Головиным: Дал пару советов перед «Реалом»

Валерий Карпин посетит гостевой матч «Монако» против испанского «Реала» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Дал Сане несколько советов перед матчем с “Реалом”, — написал тренер под фото в личном телеграм-канале.
Игра «Реала» и «Монако» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде во вторник, 20 января, и начнется в 23 часа по московскому времени.
Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В общей сложности он провел за монегасков 250 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 41 голевую передачу. Вместе с «Монако» Головин становился серебряным призером чемпионата Франции (2024) и финалистом Кубка страны (2021).
Контракт 29-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года.