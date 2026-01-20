Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
6.30
X
5.60
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.30
П2
2.89
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.35
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.61
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.85
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Карпин встретился с Головиным: Дал пару советов перед «Реалом»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин опубликовал совместную фотографию с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Валерий Карпин посетит гостевой матч «Монако» против испанского «Реала» в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Дал Сане несколько советов перед матчем с “Реалом”, — написал тренер под фото в личном телеграм-канале.

Игра «Реала» и «Монако» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде во вторник, 20 января, и начнется в 23 часа по московскому времени.

Александр Головин перешел в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА за 30 млн евро. В общей сложности он провел за монегасков 250 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 41 голевую передачу. Вместе с «Монако» Головин становился серебряным призером чемпионата Франции (2024) и финалистом Кубка страны (2021).

Контракт 29-летнего россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2029 года.

Футбол. Лига чемпионов
20.01
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.35
П2
9.00
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше