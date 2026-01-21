«К черту такой футбол». Энрике — после поражения от «Спортинга»

Лиссабонский клуб вырвал победу на 91-й минуте благодаря голу колумбийского нападающего Луиса Суареса.
«Мы проиграли, потому что они забили два гола, а мы — только один. Но это был наш лучший выездной матч. Я очень горжусь своими игроками. С таким настроем я уверен, что мы можем зайти далеко.
Результат разочаровывает, очень обидно. На поле была только одна команда. Мы были сильнее соперника, при том что он сыграл очень хорошо. Разочарование в том, что это несправедливо — сейчас вообще сложно говорить о футболе. К черту такой футбол», — сказал Энрике.
«Пари Сен-Жермен» потерпел второе поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. После семи матчей парижский клуб имеет в своем активе 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. 28 января «ПСЖ» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов дома сыграет против «Ньюкасла».
Руй Боржеш
Луис Энрике
Луис Хавьер Суарес
(Георгиос Ваяннидис)
74′
Луис Хавьер Суарес
90′
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
79′
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
97
Луис Хавьер Суарес
90+4′
25
Гонсалу Инасиу
2
Матеус Рейс
5
Хидэмаса Морита
91
Рикарду Мангаш
59′
63′
13
Георгиос Ваяннидис
10
Жени Катаму
87′
23
Даниэл Браганса
17
Франсишку Тринкан
90′
14
Георгий Кочорашвили
52
Жоао Симоес
87′
27
Алиссон Сантос
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
14
Дезире Дуэ
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
66′
7
Хвича Кварацхелия
90+5′
8
Фабиан Руис
80′
6
Илья Забарный
29
Брэдли Барколя
71′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти