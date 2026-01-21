Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.85
П2
2.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Копенгаген
1
:
Наполи
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
1
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
2
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
6
:
Монако
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
2
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Вильярреал
1
:
Аякс
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
П1
X
П2

«К черту такой футбол». Энрике — после поражения от «Спортинга»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал выездное поражение от «Спортинга» (1:2) в матче 7-го тура общего раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает RMC Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лиссабонский клуб вырвал победу на 91-й минуте благодаря голу колумбийского нападающего Луиса Суареса.

«Мы проиграли, потому что они забили два гола, а мы — только один. Но это был наш лучший выездной матч. Я очень горжусь своими игроками. С таким настроем я уверен, что мы можем зайти далеко.

Результат разочаровывает, очень обидно. На поле была только одна команда. Мы были сильнее соперника, при том что он сыграл очень хорошо. Разочарование в том, что это несправедливо — сейчас вообще сложно говорить о футболе. К черту такой футбол», — сказал Энрике.

«Пари Сен-Жермен» потерпел второе поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. После семи матчей парижский клуб имеет в своем активе 13 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. 28 января «ПСЖ» в заключительном туре общего этапа Лиги чемпионов дома сыграет против «Ньюкасла».

Спортинг
2:1
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 7-й тур
20.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Жозе Алваладе
Главные тренеры
Руй Боржеш
Луис Энрике
Голы
Спортинг
Луис Хавьер Суарес
(Георгиос Ваяннидис)
74′
Луис Хавьер Суарес
90′
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Усман Дембеле)
79′
Составы команд
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
97
Луис Хавьер Суарес
90+4′
25
Гонсалу Инасиу
2
Матеус Рейс
5
Хидэмаса Морита
91
Рикарду Мангаш
59′
63′
13
Георгиос Ваяннидис
10
Жени Катаму
87′
23
Даниэл Браганса
17
Франсишку Тринкан
90′
14
Георгий Кочорашвили
52
Жоао Симоес
87′
27
Алиссон Сантос
ПСЖ
30
Люка Шевалье
33
Уоррен Заир-Эмери
25
Нуну Мендеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
14
Дезире Дуэ
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
24
Сенни Маюлу
66′
7
Хвича Кварацхелия
90+5′
8
Фабиан Руис
80′
6
Илья Забарный
29
Брэдли Барколя
71′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Спортинг
ПСЖ
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
28
Удары в створ
4
6
Угловые
2
10
Фолы
10
12
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти