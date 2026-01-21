«К черту такой футбол». Энрике — после поражения от «Спортинга»

«Мы проиграли, потому что они забили два гола, а мы — только один. Но это был наш лучший выездной матч. Я очень горжусь своими игроками. С таким настроем я уверен, что мы можем зайти далеко.



Результат разочаровывает, очень обидно. На поле была только одна команда. Мы были сильнее соперника, при том что он сыграл очень хорошо. Разочарование в том, что это несправедливо — сейчас вообще сложно говорить о футболе. К черту такой футбол», — сказал Энрике.