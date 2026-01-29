Ричмонд
«Кайрат» объявил об уходе россиянина Сорокина, игравшего в ЛЧ без замен

30-летний футболист отыграл все матчи Лиги чемпионов без замен, а теперь может продолжить карьеру в Китае.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Vesti.kz/Маржан Куандыкова

Российский защитник Егор Сорокин покинул казахстанский «Кайрат» после того, как истек срок действия его контракта.

30-летний футболист за полтора года в «Кайрате» дважды выиграл чемпионат Казахстана и Суперкубок страны. Именно гол Сорокина в серии пенальти с «Селтиком» вывел команду из Алма-Аты в общий этап Лиги чемпионов.

Все матчи Лиги чемпионов Сорокин отыграл без замен, в том числе против «Реала», «Интера», и «Арсенала». «Кайрат» набрал лишь один балл и финишировал на последнем, 36-м месте в таблице. В чемпионате Казахстана-2025 Сорокин провел 22 мяча и забил 1 гол. Всего за клуб он сыграл 54 матча и забил 2 мяча.

В России Сорокин выступал за «Рубин», «Краснодар» и «Нефтехимик». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сейчас составляет € 1 млн.

По информации Legalbet, следующей страной в карьере Сорокина после Казахстана станет Китай. Отмечается, что россиянин уже договорился о контракте с неназванным клубом из Суперлиги Китая.

Арсенал
3:2
Первый тайм: 3:1
Кайрат
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 8-й тур
28.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Рафаэль Уразбахтин
Голы
Арсенал
Виктор Дьекереш
(Кай Хаверц)
3′
Кай Хаверц
(Бен Уайт)
15′
Габриел Мартинелли
(Виктор Дьекереш)
36′
Кайрат
Габриэль Коста Жоржиньо
7′
Рикардиньо
(Валерий Громыко)
90+3′
Составы команд
Арсенал
13
Кепа Аррисабалага
4
Бен Уайт
49
Майлс Льюис-Скелли
10
Эберечи Эзе
20
Нони Мадуэке
3
Кристиан Москера
29
Кай Хаверц
46′
5
Пьеро Инкапье
16
Кристиан Нергор
89′
72
Ифе Ибрахим
14
Виктор Дьекереш
77′
81
Брандо Бэйли-Джозеф
11
Габриел Мартинелли
77′
9
Габриэл Жезус
33
Риккардо Калафьори
6′
46′
8
Мартин Эдегор
Кайрат
77
Темирлан Анарбеков
25
Александр Широбоков
80
Егор Сорокин
14
Александр Мартынович
24
Александр Мрынский
6
Адилет Садыбеков
20
Еркин Тапалов
59′
55
Валерий Громыко
3
Луиш Мата
70′
4
Дамир Касабулат
26
Эдмилсон
59′
99
Рикардиньо
7
Габриэль Коста Жоржиньо
69′
79′
89
Рамазан Багдат
18
Дан Глейзер
70′
5
Лев Кургин
Статистика
Арсенал
Кайрат
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
25
4
Удары в створ
11
2
Угловые
11
0
Фолы
14
10
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Урс Шнидер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти