«Кайрат» объявил об уходе россиянина Сорокина, игравшего в ЛЧ без замен

Все матчи Лиги чемпионов Сорокин отыграл без замен, в том числе против «Реала», «Интера», и «Арсенала». «Кайрат» набрал лишь один балл и финишировал на последнем, 36-м месте в таблице. В чемпионате Казахстана-2025 Сорокин провел 22 мяча и забил 1 гол. Всего за клуб он сыграл 54 матча и забил 2 мяча.