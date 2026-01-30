Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Астон Вилла
3
:
Зальцбург
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Базель
0
:
Виктория Пл
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Фейеноорд
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
4
:
Утрехт
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Порту
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
1
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Гоу Эхед Иглз
0
:
Брага
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
2
:
Мальме
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
1
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лион
4
:
ПАОК
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Маккаби
0
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мидтьюлланн
2
:
Динамо З
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2

Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги Европы

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на фаворитов Лиги Европы после завершения общего этапа турнира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главным претендентом на победу в Лиге Европы в сезоне-2025/26 является «Астон Вилла». Шансы команды экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери на триумф оцениваются в 44%. «Астон Вилла» по итогам общего этапа заняла второе место, отстав от лидирующего «Лиона» по дополнительным показателям.

Также в тройке главных фаворитов идут итальянская «Рома» с вероятностью победы в 10,1% и португальский клуб «Порту» (9,3%). В пятерку также вошли «Лион» (7,5%) и «Ноттингем Форест» (5,3%). Шансы остальных участников турнира не превышают 5%.

В топ-10 прогнозов Opta также попали «Штутгарт», «Брага», «Бетис», «Фрайбург» и «Мидтьюлланн».

Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм».

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится 30 января. Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 12 марта, ответные игры пройдут 19 марта. Финал турнира пройдет 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.

Астон Вилла
3:2
Первый тайм: 0:1
Зальцбург
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 8-й тур
29.01.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Томас Леч
Голы
Астон Вилла
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
64′
Тайрон Мингс
(Мэтти Кэш)
76′
Джамалдин Джимо-Алоба
(Кадан Янг)
87′
Зальцбург
Виктор Линделеф
33′
Мусса Йео
(Керим Алайбегович)
49′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
26
Ламар Богард
12
Люка Динь
9
Харви Эллиотт
3
Виктор Линделеф
5
Тайрон Мингс
19
Джейдон Санчо
79′
51
Кадан Янг
10
Эмилиано Буэндия
66′
20
Джамалдин Джимо-Алоба
11
Олли Уоткинс
35′
27
Морган Роджерс
24
Амаду Онана
78′
4
Эзри Конса
53
Джордж Хеммингс
46′
2
Мэтти Кэш
Зальцбург
1
Александр Шлагер
37
Тим Труммер
35′
13
Франс Кретциг
18
Мадс Бидструп
23
Жоан Гаду
44
Янник Шустер
5
Сумайла Диабате
89′
14
Мауриц Кьергор
8
Сота Китано
89′
25
Оливер Лукич
19
Карим Конате
46′
49
Мусса Йео
20
Эдмунд Байду
73′
7
Клемент Бишофф
27
Керим Алайбегович
73′
9
Карим Онисиво
Статистика
Астон Вилла
Зальцбург
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
14
14
Удары в створ
9
7
Угловые
4
2
Фолы
8
13
Офсайды
0
6
Судейская бригада
Главный судья
Рохит Сагги
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти