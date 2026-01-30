Суперкомпьютер назвал главного фаворита Лиги Европы

Главным претендентом на победу в Лиге Европы в сезоне-2025/26 является «Астон Вилла». Шансы команды экс-наставника московского «Спартака» Унаи Эмери на триумф оцениваются в 44%. «Астон Вилла» по итогам общего этапа заняла второе место, отстав от лидирующего «Лиона» по дополнительным показателям.
Также в тройке главных фаворитов идут итальянская «Рома» с вероятностью победы в 10,1% и португальский клуб «Порту» (9,3%). В пятерку также вошли «Лион» (7,5%) и «Ноттингем Форест» (5,3%). Шансы остальных участников турнира не превышают 5%.
В топ-10 прогнозов Opta также попали «Штутгарт», «Брага», «Бетис», «Фрайбург» и «Мидтьюлланн».
Действующим победителем Лиги Европы является лондонский «Тоттенхэм».
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы состоится 30 января. Первые матчи пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля. Стартовые матчи ⅛ финала состоятся 12 марта, ответные игры пройдут 19 марта. Финал турнира пройдет 20 мая на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле.
Унаи Эмери
Томас Леч
Морган Роджерс
(Эмилиано Буэндия)
64′
Тайрон Мингс
(Мэтти Кэш)
76′
Джамалдин Джимо-Алоба
(Кадан Янг)
87′
Виктор Линделеф
33′
Мусса Йео
(Керим Алайбегович)
49′
23
Эмилиано Мартинес
26
Ламар Богард
12
Люка Динь
9
Харви Эллиотт
3
Виктор Линделеф
5
Тайрон Мингс
19
Джейдон Санчо
79′
51
Кадан Янг
10
Эмилиано Буэндия
66′
20
Джамалдин Джимо-Алоба
11
Олли Уоткинс
35′
27
Морган Роджерс
24
Амаду Онана
78′
4
Эзри Конса
53
Джордж Хеммингс
46′
2
Мэтти Кэш
1
Александр Шлагер
37
Тим Труммер
35′
13
Франс Кретциг
18
Мадс Бидструп
23
Жоан Гаду
44
Янник Шустер
5
Сумайла Диабате
89′
14
Мауриц Кьергор
8
Сота Китано
89′
25
Оливер Лукич
19
Карим Конате
46′
49
Мусса Йео
20
Эдмунд Байду
73′
7
Клемент Бишофф
27
Керим Алайбегович
73′
9
Карим Онисиво
Главный судья
Рохит Сагги
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти