«Лудогорец» и «Ференцварош» установят уникальный еврокубковый рекорд

Болгарский «Лудогорец» и венгерский «Ференцварош» стали первыми клубами в истории еврокубков, которые проведут пять матчей друг против друга в рамках одного соревновательного сезона. Об этом сообщает Opta Sports.
Команды дважды встречались в августе в квалификации Лиги чемпионов, где сильнее оказался «Ференцварош» (победа 3:0 дома и выездная ничья 0:0). В ноябре команды встретились на общем этапе Лиги Европы. Венгры снова одержали победу на своем поле (3:1).
По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы стало известно, что команды снова проведут две встречи между собой. Встречи пройдут 20 и 27 февраля 2026 года в рамках стыкового раунда. Отметим, что болгарский клуб не побеждал на протяжении 5 последних матчей на любом поле.
До этого момента ни одна команда в истории еврокубков не играла пять официальных матчей против одного и того же соперника в рамках одного сезона.