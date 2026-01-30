«Лудогорец» и «Ференцварош» установят уникальный еврокубковый рекорд

По итогам жеребьевки плей-офф Лиги Европы стало известно, что команды снова проведут две встречи между собой. Встречи пройдут 20 и 27 февраля 2026 года в рамках стыкового раунда. Отметим, что болгарский клуб не побеждал на протяжении 5 последних матчей на любом поле.