Дуэ отреагировал на дубль в ворота «Монако» после замены Дембеле

Нападающий «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

20-летний Дуэ вышел на замену на 27-й минуте вместо получившего травму Усмана Дембеле и оформил дубль (29-я, 67-я минуты), еще один гол забил защитник Ашраф Хакими (41). У «Монако» дважды отличился Фоларин Балоган (1, 18).

Дезире Дуэ был признан лучшим игроком матча.

«Главное не то, как сыграл лично я. Главное — наша победа. Мы выполнили свою работу и очень этому рады. Моя работа — помогать команде. Не могу сказать, полностью ли мы контролируем ситуацию в этом противостоянии. Следующий матч будет в любом случае сложным. Мы должны быть готовы», — приводит слова Дуэ официальный сайт УЕФА.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике также высказался об игре Дуэ.

«В последние недели его все критиковали. Он невероятный, уникальный игрок. У нас много игроков такого калибра: очень молодых, но с большими амбициями. Я очень рад за него, потому что он заслужил такое выступление», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответная игра между «ПСЖ» и «Монако» состоится 25 февраля. Победитель этой пары попадет в ⅛ финала на каталонскую «Барселону» или лондонский «Челси» — жеребьевка пройдет уже по завершении раунда.

Монако
2:3
Первый тайм: 2:2
ПСЖ
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
17.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Голы
Монако
Фоларин Балогун
(Александр Головин)
1′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
18′
ПСЖ
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
29′
Ашраф Хакими
41′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
67′
Нереализованные пенальти
ПСЖ
Витор Феррейра Витинья
22′
Составы команд
Монако
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
48′
4
Йордан Тезе
25
Ваут Фас
21′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
29′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
70′
23
Аладжи Бамба
11
Магнес Аклиуш
58′
27
Крепин Диатта
24
Симон Адингра
70′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
27′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
69′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
81′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
Монако
ПСЖ
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
30
Удары в створ
4
10
Угловые
1
8
Фолы
11
4
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти