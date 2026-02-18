Дуэ отреагировал на дубль в ворота «Монако» после замены Дембеле

20-летний Дуэ вышел на замену на 27-й минуте вместо получившего травму Усмана Дембеле и оформил дубль (29-я, 67-я минуты), еще один гол забил защитник Ашраф Хакими (41). У «Монако» дважды отличился Фоларин Балоган (1, 18).
Дезире Дуэ был признан лучшим игроком матча.
«Главное не то, как сыграл лично я. Главное — наша победа. Мы выполнили свою работу и очень этому рады. Моя работа — помогать команде. Не могу сказать, полностью ли мы контролируем ситуацию в этом противостоянии. Следующий матч будет в любом случае сложным. Мы должны быть готовы», — приводит слова Дуэ официальный сайт УЕФА.
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике также высказался об игре Дуэ.
«В последние недели его все критиковали. Он невероятный, уникальный игрок. У нас много игроков такого калибра: очень молодых, но с большими амбициями. Я очень рад за него, потому что он заслужил такое выступление», — приводит слова Энрике RMC Sport.
Ответная игра между «ПСЖ» и «Монако» состоится 25 февраля. Победитель этой пары попадет в ⅛ финала на каталонскую «Барселону» или лондонский «Челси» — жеребьевка пройдет уже по завершении раунда.
Себастьян Поконьоли
Луис Энрике
Фоларин Балогун
(Александр Головин)
1′
Фоларин Балогун
(Магнес Аклиуш)
18′
Дезире Дуэ
(Брэдли Барколя)
29′
Ашраф Хакими
41′
Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
67′
Витор Феррейра Витинья
22′
16
Филипп Кен
12
Кайю Энрике
10
Александр Головин
48′
4
Йордан Тезе
25
Ваут Фас
21′
15
Ламин Камара
6
Денис Закария
29′
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
70′
23
Аладжи Бамба
11
Магнес Аклиуш
58′
27
Крепин Диатта
24
Симон Адингра
70′
28
Мамаду Кулибали
9
Фоларин Балогун
83′
14
Мика Биерет
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
33
Уоррен Заир-Эмери
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
27′
14
Дезире Дуэ
7
Хвича Кварацхелия
69′
19
Ли Кан Ин
29
Брэдли Барколя
81′
9
Гонсалу Рамуш
Главный судья
Хесус Хиль Мансано
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти