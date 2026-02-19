Ричмонд
Симеоне назвал «Брюгге» самым сильным соперником в ЛЧ за сезон

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне считает бельгийский «Брюгге» самым сильным соперником по интенсивности в этом сезоне Лиги чемпионов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне «Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Брюгге» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов (3:3). В составе «Атлетико» мячи забили Хулиан Альварес (8-я минута) и Адемола Лукман (45+4). У хозяев отличились Рафаэль Оньедика, Николо Тресольди (60) и Христос Цолис (89), их партнер по команде Хоэль Ордоньес отметился автоголом на 79-й минуте.

— Как можно объяснить эти 3:3?

— Матч получился именно таким, как мы и представляли: в плане интенсивности — это был самый сильный соперник из всех, с кем мы встречались в этой Лиге чемпионов. Очень молодая команда, ребята отлично работают — знали, что просто не будет. Первый тайм провели под полным контролем: смогли забить дважды, хотя были еще контратаки, в которых могли распорядиться мячом лучше. Во втором тайме они вернулись в игру, все изменилось — мы уже не атаковали так, как раньше. Тем не менее, счет стал 2:2, затем мы вырвались вперед 3:2, но в итоге получили последний гол из-за неверной интерпретации действий в защите, и они воспользовались своим шансом.

— Уходите ли вы с ощущением, что могли добиться лучшего результата?

— Если бы матч закончился после первого тайма — то да. Но если смотреть на общую картину, ничья справедлива: моменты были у обеих сторон, и обе команды ими воспользовались. Теперь нас ждет ответная игра дома, надеемся на отличный матч, — приводит слова Симеоне AS.

Ответная встреча пройдет 24 февраля в Мадриде.

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».

Брюгге
3:3
Первый тайм: 0:2
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, Стыковые матчи
18.02.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Ян Брейдел
Главные тренеры
Иван Леко
Диего Симеоне
Голы
Брюгге
Рафаэль Оньедика
52′
Николо Тресольди
(Мамаду Дьякон)
60′
Христос Тзолис
(Рафаэль Оньедика)
89′
Атлетико
Хулиан Альварес
8′
Адемола Лукман
(Антуан Гризманн)
45+4′
Хоэль Ордоньес
79′
Составы команд
Брюгге
22
Симон Миньоле
8
Христос Тзолис
15
Рафаэль Оньедика
76′
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
20
Ханс Ванакен
64
Кириани Саббе
81′
41
Юго Сике
65
Хоакин Сейс
86′
14
Бьорн Мейер
7
Николо Тресольди
76′
17
Ромео Верман
67
Мамаду Дьякон
82′
84
Шандре Кэмпбелл
25
Александр Станкович
86′
80
Феликс Лемарешаль
Атлетико
13
Ян Облак
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
18
Марк Пубиль
48′
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
16
Науэль Молина
90′
24
Робен Ле Норман
22
Адемола Лукман
62′
10
Алекс Баэна
90+5′
6
Коке
90′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
66′
9
Александр Серлот
Статистика
Брюгге
Атлетико
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
14
Удары в створ
9
4
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
4
6
Фолы
5
9
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
