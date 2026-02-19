Симеоне назвал «Брюгге» самым сильным соперником в ЛЧ за сезон

— Матч получился именно таким, как мы и представляли: в плане интенсивности — это был самый сильный соперник из всех, с кем мы встречались в этой Лиге чемпионов. Очень молодая команда, ребята отлично работают — знали, что просто не будет. Первый тайм провели под полным контролем: смогли забить дважды, хотя были еще контратаки, в которых могли распорядиться мячом лучше. Во втором тайме они вернулись в игру, все изменилось — мы уже не атаковали так, как раньше. Тем не менее, счет стал 2:2, затем мы вырвались вперед 3:2, но в итоге получили последний гол из-за неверной интерпретации действий в защите, и они воспользовались своим шансом.