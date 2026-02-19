Симеоне назвал «Брюгге» самым сильным соперником в ЛЧ за сезон

Накануне «Атлетико» в гостях сыграл вничью с «Брюгге» в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов (3:3). В составе «Атлетико» мячи забили Хулиан Альварес (8-я минута) и Адемола Лукман (45+4). У хозяев отличились Рафаэль Оньедика, Николо Тресольди (60) и Христос Цолис (89), их партнер по команде Хоэль Ордоньес отметился автоголом на 79-й минуте.
— Как можно объяснить эти 3:3?
— Матч получился именно таким, как мы и представляли: в плане интенсивности — это был самый сильный соперник из всех, с кем мы встречались в этой Лиге чемпионов. Очень молодая команда, ребята отлично работают — знали, что просто не будет. Первый тайм провели под полным контролем: смогли забить дважды, хотя были еще контратаки, в которых могли распорядиться мячом лучше. Во втором тайме они вернулись в игру, все изменилось — мы уже не атаковали так, как раньше. Тем не менее, счет стал 2:2, затем мы вырвались вперед 3:2, но в итоге получили последний гол из-за неверной интерпретации действий в защите, и они воспользовались своим шансом.
— Уходите ли вы с ощущением, что могли добиться лучшего результата?
— Если бы матч закончился после первого тайма — то да. Но если смотреть на общую картину, ничья справедлива: моменты были у обеих сторон, и обе команды ими воспользовались. Теперь нас ждет ответная игра дома, надеемся на отличный матч, — приводит слова Симеоне AS.
Ответная встреча пройдет 24 февраля в Мадриде.
Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».
Иван Леко
Диего Симеоне
Рафаэль Оньедика
52′
Николо Тресольди
(Мамаду Дьякон)
60′
Христос Тзолис
(Рафаэль Оньедика)
89′
Хулиан Альварес
8′
Адемола Лукман
(Антуан Гризманн)
45+4′
Хоэль Ордоньес
79′
22
Симон Миньоле
8
Христос Тзолис
15
Рафаэль Оньедика
76′
4
Хоэль Ордоньес
44
Брэндон Мехеле
20
Ханс Ванакен
64
Кириани Саббе
81′
41
Юго Сике
65
Хоакин Сейс
86′
14
Бьорн Мейер
7
Николо Тресольди
76′
17
Ромео Верман
67
Мамаду Дьякон
82′
84
Шандре Кэмпбелл
25
Александр Станкович
86′
80
Феликс Лемарешаль
13
Ян Облак
3
Маттео Руджери
20
Джулиано Симеоне
18
Марк Пубиль
48′
17
Давид Ганцко
14
Маркос Льоренте
19
Хулиан Альварес
16
Науэль Молина
90′
24
Робен Ле Норман
22
Адемола Лукман
62′
10
Алекс Баэна
90+5′
6
Коке
90′
5
Джонни Кардозо
7
Антуан Гризманн
66′
9
Александр Серлот
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти