Флик: «Барселона» много ошибалась в матче с «Ньюкаслом»

Ханс-Дитер Флик отметил ошибки в игре «Барселоны» против «Ньюкасла» (1:1) в Лиге чемпионов.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с «Ньюкаслом» (1:1) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Мы играли не лучшим образом. Мы много теряли мяч, упускали возможности. У них очень быстрые футболисты. Но защитой я доволен. Матч получился интенсивным. Мы провели много игр, пусть даже у нас был большой перерыв. Мы постепенно увеличим запас сил. Мы допустили много ошибок, много фолили, много теряли мяч», — цитирует пресс-служба УЕФА главного тренера «Барселоны».

«Рад, что забили и отыгрались. Великолепной игры от нас сегодня не дождались, но команда у нас молодая. Надо совершенствоваться, наш потенциал огромен. Должны все исправить и сделаем это. Знали, чего ожидать, отправляясь сюда. “Ньюкасл” особенно хорош в контратаках. Мы могли бы лучше держать мяч — это в какой-то мере сыграло на руку сопернику. Знаем, что можем играть лучше, но пока развиваемся», — добавил Флик.

Ответная игра пройдет через неделю, 18 марта, в Испании на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

Ньюкасл Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
10.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сент-Джеймс Парк
Главные тренеры
Эдди Хау
Ханс-Дитер Флик
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Харви Барнс
(Алекс Мерфи)
86′
Барселона
Ламин Ямаль
90+6′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
7
Жоэлинтон
8
Сандро Тонали
34′
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
67′
21
Валентино Ливраменто
18
Уильям Осула
67′
10
Энтони Гордон
20
Энтони Эланга
67′
23
Джейкоб Мерфи
11
Харви Барнс
90′
28
Джозеф Уиллок
90+4′
Барселона
13
Хоан Гарсия
2
Жоау Канселу
68′
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
4
Рональд Араухо
88′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
88′
7
Ферран Торрес
9
Роберт Левандовски
70′
20
Дани Ольмо
22
Марк Берналь
73′
17
Марк Касадо
8
Педри
70′
14
Маркус Рэшфорд
Статистика
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
16
9
Удары в створ
4
2
Угловые
9
4
Фолы
14
9
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
