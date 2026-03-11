Флик: «Барселона» много ошибалась в матче с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с «Ньюкаслом» (1:1) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Мы играли не лучшим образом. Мы много теряли мяч, упускали возможности. У них очень быстрые футболисты. Но защитой я доволен. Матч получился интенсивным. Мы провели много игр, пусть даже у нас был большой перерыв. Мы постепенно увеличим запас сил. Мы допустили много ошибок, много фолили, много теряли мяч», — цитирует пресс-служба УЕФА главного тренера «Барселоны».
«Рад, что забили и отыгрались. Великолепной игры от нас сегодня не дождались, но команда у нас молодая. Надо совершенствоваться, наш потенциал огромен. Должны все исправить и сделаем это. Знали, чего ожидать, отправляясь сюда. “Ньюкасл” особенно хорош в контратаках. Мы могли бы лучше держать мяч — это в какой-то мере сыграло на руку сопернику. Знаем, что можем играть лучше, но пока развиваемся», — добавил Флик.
Ответная игра пройдет через неделю, 18 марта, в Испании на стадионе «Камп Ноу». Игра начнется в 20:45 по московскому времени.
Эдди Хау
Ханс-Дитер Флик
Харви Барнс
(Алекс Мерфи)
86′
Ламин Ямаль
90+6′
32
Аарон Рамсдейл
3
Льюис Холл
41
Джейкоб Рэмси
7
Жоэлинтон
8
Сандро Тонали
34′
12
Малик Тшау
33
Дэн Берн
2
Киран Триппьер
67′
21
Валентино Ливраменто
18
Уильям Осула
67′
10
Энтони Гордон
20
Энтони Эланга
67′
23
Джейкоб Мерфи
11
Харви Барнс
90′
28
Джозеф Уиллок
90+4′
13
Хоан Гарсия
2
Жоау Канселу
68′
10
Ламин Ямаль
11
Рафинья
5
Пау Кубарси
18
Херард Мартин
4
Рональд Араухо
88′
42
Хави Эспарт
16
Фермин Лопес
88′
7
Ферран Торрес
9
Роберт Левандовски
70′
20
Дани Ольмо
22
Марк Берналь
73′
17
Марк Касадо
8
Педри
70′
14
Маркус Рэшфорд
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти