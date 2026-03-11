Флик: «Барселона» много ошибалась в матче с «Ньюкаслом»

«Рад, что забили и отыгрались. Великолепной игры от нас сегодня не дождались, но команда у нас молодая. Надо совершенствоваться, наш потенциал огромен. Должны все исправить и сделаем это. Знали, чего ожидать, отправляясь сюда. “Ньюкасл” особенно хорош в контратаках. Мы могли бы лучше держать мяч — это в какой-то мере сыграло на руку сопернику. Знаем, что можем играть лучше, но пока развиваемся», — добавил Флик.