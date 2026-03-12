Ричмонд
Арбелоа: в нас не верили, но «Реал» нельзя сбрасывать со счетов

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главным героем встречи стал уругвайский полузащитник Федерико Вальверде, который оформил первый хет-трик в своей карьере.

«Лучше, чем вы ожидали. Рад, что зрители и игроки получили удовольствие, они заслуживали такого вечера после всего, что пережили. Очевидно, что извне мы получали сигналы о недоверии к этой команде и игрокам, но мы — “Реал”, нас никогда нельзя сбрасывать со счетов.

Мы очень хорошо знали, как играет “Сити”, как играет Гвардиола, чего он всегда добивается. Мы закрыли пространство, перекрыли линии передач. Они пытаются заставить тебя выдвинуться вперед, а потом бьют в спину, но мы знали, что если будем терпеливы и заберемся к ним за спины, то сможем их уколоть.

Вальверде? Он для меня Хуанито XXI века, эталон. Все, чем должен быть игрок “Реала”, олицетворяет Вальверде», — сказал Арбелоа на послематчевой пресс-конференции.

Хуан Гомес Гонсалес (Хуанито) — бывший нападающий «Реала», выступавший за мадридский клуб с 1977 по 1987 год. Он провел за клуб 401 матч и забил 120 мячей. В апреле 1992 года Хуанито погиб в ДТП в возрасте 37 лет.

Ответный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» пройдет во вторник, 17 марта, в Англии. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

Реал
3:0
Первый тайм: 3:0
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Сантьяго Бернабеу
Главные тренеры
Альваро Арбелоа
Хосеп Гвардиола
Голы
Реал
Федерико Вальверде
(Тибо Куртуа)
20′
Федерико Вальверде
27′
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
42′
Нереализованные пенальти
Реал
Винисиус Жуниор
58′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
83′
2
Даниэль Карвахаль
23
Ферлан Менди
46′
20
Франсиско Гарсия
15
Арда Гюлер
70′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
76′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
76′
37
Мануэль Анхель
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
57′
45
Абдукодир Хусанов
33
Нико О`Райли
11
Жереми Доку
16
Родри
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
26
Савио
46′
4
Тиджани Рейндерс
20
Бернарду Силва
70′
21
Райан Аит Нури
82′
42
Антуан Семеньо
70′
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
82′
7
Омар Мармуш
Статистика
Реал
Манчестер Сити
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
12
8
Удары в створ
7
4
Угловые
1
10
Фолы
11
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти