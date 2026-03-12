Арбелоа: в нас не верили, но «Реал» нельзя сбрасывать со счетов

«Лучше, чем вы ожидали. Рад, что зрители и игроки получили удовольствие, они заслуживали такого вечера после всего, что пережили. Очевидно, что извне мы получали сигналы о недоверии к этой команде и игрокам, но мы — “Реал”, нас никогда нельзя сбрасывать со счетов.



Мы очень хорошо знали, как играет “Сити”, как играет Гвардиола, чего он всегда добивается. Мы закрыли пространство, перекрыли линии передач. Они пытаются заставить тебя выдвинуться вперед, а потом бьют в спину, но мы знали, что если будем терпеливы и заберемся к ним за спины, то сможем их уколоть.



Вальверде? Он для меня Хуанито XXI века, эталон. Все, чем должен быть игрок “Реала”, олицетворяет Вальверде», — сказал Арбелоа на послематчевой пресс-конференции.