Вальверде — о хет-трике в ЛЧ: О таком можно только мечтать

Капитан мадридского «Реала» Федерико Вальверде признался, что находится в восторге после своего первого в карьере хет-трика в ворота английского «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов.
В среду «Реал» обыграл «Манчестер Сити» на своем поле со счетом 3:0 в первом матче ⅛ финала турнира. Этот матч стал для Вальверде особенным — он впервые забил три гола в одной игре.
«Это была невероятная ночь, о которой можно только мечтать. Хочу поблагодарить своих партнеров по команде за поддержку и уверенность, которую они мне вселяют. Безусловно, это мой лучший матч с точки зрения голов! Я получил огромное удовольствие, давно не испытывал таких эмоций. Я счастлив, рад, но прежде всего доволен командной победой», — приводит слова Вальверде сайт УЕФА.
27-летний уругвайский полузащитник также рассказал о тактике команды.
«Тренер просил активнее атаковать, чтобы я двигался вперед и создавал угрозу в опасных зонах. Мы уделили внимание длинным передачам от ворот. “Сити” любит высокий прессинг и игру один в один, и это давало нам пространство за их спинами, которое мы могли использовать», — сказал Вальверде.
Альваро Арбелоа
Хосеп Гвардиола
Федерико Вальверде
(Тибо Куртуа)
20′
Федерико Вальверде
27′
Федерико Вальверде
(Браим Диас)
42′
Винисиус Жуниор
58′
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
83′
2
Даниэль Карвахаль
23
Ферлан Менди
46′
20
Франсиско Гарсия
15
Арда Гюлер
70′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
76′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
76′
37
Мануэль Анхель
25
Джанлуиджи Доннарумма
57′
45
Абдукодир Хусанов
33
Нико О`Райли
11
Жереми Доку
16
Родри
3
Рубен Диаш
15
Марк Гехи
26
Савио
46′
4
Тиджани Рейндерс
20
Бернарду Силва
70′
21
Райан Аит Нури
82′
42
Антуан Семеньо
70′
10
Райан Шерки
9
Эрлинг Холанн
82′
7
Омар Мармуш
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти