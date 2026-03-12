Гвардиола: Не отчаиваемся после разгромного поражения от «Реала»

«Это плохой результат, мы не можем это отрицать. При первом голе мы очень плохо защищались, а затем сказалось мастерство Вальверде и других игроков “Реала”. После этого стало очень трудно. Конечно, счет 0:3 лучше, чем 0:4. У нас есть шесть дней. Мы восстановимся, сыграем с “Вест Хэмом”, а потом при поддержке наших болельщиков постараемся сделать все возможное. Сейчас наши шансы невелики, но я не из тех, кто говорит, что мы не будем бороться», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.