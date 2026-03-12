Гвардиола: Не отчаиваемся после разгромного поражения от «Реала»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.10
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.50
П2
3.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Панатинаикос
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.79
X
3.39
П2
2.12
Футбол. Лига Европы
20:45
Лилль
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.28
П2
2.31
Футбол. Лига конференций
20:45
Лех
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.48
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.24
П2
2.18
Футбол. Лига конференций
20:45
АЗ
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.67
П2
4.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Риека
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
4.25
X
3.88
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.38
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.35
П2
2.38
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.52
П2
6.03
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.50
П2
3.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.64
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.70
П2
1.87
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
5.21
X
4.10
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.57
П2
4.26
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
5
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
3
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Спортинг
0
П1
X
П2

Гвардиола: Не отчаиваемся после разгромного поражения от «Реала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение команды в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов с «Реалом» (0:3).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Это плохой результат, мы не можем это отрицать. При первом голе мы очень плохо защищались, а затем сказалось мастерство Вальверде и других игроков “Реала”. После этого стало очень трудно. Конечно, счет 0:3 лучше, чем 0:4. У нас есть шесть дней. Мы восстановимся, сыграем с “Вест Хэмом”, а потом при поддержке наших болельщиков постараемся сделать все возможное. Сейчас наши шансы невелики, но я не из тех, кто говорит, что мы не будем бороться», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ответный матч пройдет 17 марта в Манчестере. Игра начнется в 23 часа по московскому времени. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ».

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За время его работы клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, четырежды покрывал победы в Кубке английской лиги, а в 2023 году команда под его руководством завоевала титул Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов
17.03
Манчестер Сити
:
Реал
Все коэффициенты
П1
1.52
X
5.70
П2
5.67