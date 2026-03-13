Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо Мх
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.20
П2
3.53
Футбол. Германия
22:30
Боруссия М
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.42
П2
4.35
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.10
П2
4.10
Футбол. Франция
22:45
Марсель
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.19
П2
7.30
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.42
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Фиорентина
2
:
Ракув
1
П1
X
П2

Фаната «Буде-Глимт» побрили на трибуне после пяти побед подряд в ЛЧ: видео

Болельщик «Буде-Глимт» постригся на стадионе во время первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (3:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В сети завирусилось видео, на котором раздетого по пояс фаната норвежского клуба, несмотря на минусовую температуру, прямо на трибуне бреют налысо машинкой для стрижки волос.

На этой неделе «Буде-Глимт», проводящий свой дебютный сезон в Лиге чемпионов, одержал пятую победу в турнире подряд и сделал серьезную заявку на выход в ¼ финала. Ранее норвежский клуб из 42-тысячного города Буде обыграл «Манчестер Сити» (3:1), мадридский «Атлетико» (2:1) и дважды миланский «Интер» (3:1, 2:1).

Некоторые болельщики в комментариях посчитали это видео насмешкой в адрес болельщика «Манчестер Юнайтед» Фрэнка Илетта, который пообещал не стричься до тех пор, пока клуб не выиграет пять матчей подряд. Он запустил свой челлендж в октябре 2024 года и не стрижет волосы на своей голове уже на протяжении 524 дней.

Ответный матч между «Буде-Глимт» и «Спортингом» пройдет в Лиссабоне во вторник, 17 марта. Начало матча — в 20:45 по московскому времени.

Буде-Глимт
3:0
Первый тайм: 2:0
Спортинг
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
11.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Аспмира
Главные тренеры
Хьетиль Кнутсен
Руй Боржеш
Голы
Буде-Глимт
Сондре Брунстад Фет
32′
Оле Дидрик Бломберг
45+1′
Каспер Хег
(Йенс Петтер Хауге)
71′
Составы команд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
44′
26
Хокун Эвьен
87′
8
Сондре Эукленн
19
Сондре Брунстад Фет
79′
14
Ульрик Сальтнес
9
Каспер Хег
76′
79′
21
Андреас Хельмерсен
11
Оле Дидрик Бломберг
75′
25
Исак Дюбвик Мяяття
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
20′
13
Георгиос Ваяннидис
63′
5
Хидэмаса Морита
10
Жени Катаму
63′
11
Нуну Сантуш
31
Луис Гильерме
79′
23
Даниэл Браганса
52
Жоао Симоес
63′
15
Сулейман Файе
Статистика
Буде-Глимт
Спортинг
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
5
2
Угловые
4
5
Фолы
15
11
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти