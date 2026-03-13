Фаната «Буде-Глимт» побрили на трибуне после пяти побед подряд в ЛЧ: видео

В сети завирусилось видео, на котором раздетого по пояс фаната норвежского клуба, несмотря на минусовую температуру, прямо на трибуне бреют налысо машинкой для стрижки волос.
На этой неделе «Буде-Глимт», проводящий свой дебютный сезон в Лиге чемпионов, одержал пятую победу в турнире подряд и сделал серьезную заявку на выход в ¼ финала. Ранее норвежский клуб из 42-тысячного города Буде обыграл «Манчестер Сити» (3:1), мадридский «Атлетико» (2:1) и дважды миланский «Интер» (3:1, 2:1).
Некоторые болельщики в комментариях посчитали это видео насмешкой в адрес болельщика «Манчестер Юнайтед» Фрэнка Илетта, который пообещал не стричься до тех пор, пока клуб не выиграет пять матчей подряд. Он запустил свой челлендж в октябре 2024 года и не стрижет волосы на своей голове уже на протяжении 524 дней.
Ответный матч между «Буде-Глимт» и «Спортингом» пройдет в Лиссабоне во вторник, 17 марта. Начало матча — в 20:45 по московскому времени.
Хьетиль Кнутсен
Руй Боржеш
Сондре Брунстад Фет
32′
Оле Дидрик Бломберг
45+1′
Каспер Хег
(Йенс Петтер Хауге)
71′
12
Никита Хайкин
20
Фредрик Сьевольд
15
Фредрик Бьеркан
7
Патрик Берг
10
Йенс Петтер Хауге
4
Один Бьертуфт
6
Юстейн Гундерсен
44′
26
Хокун Эвьен
87′
8
Сондре Эукленн
19
Сондре Брунстад Фет
79′
14
Ульрик Сальтнес
9
Каспер Хег
76′
79′
21
Андреас Хельмерсен
11
Оле Дидрик Бломберг
75′
25
Исак Дюбвик Мяяття
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
26
Усман Диоманде
25
Гонсалу Инасиу
42
Мортен Юльманн
20′
13
Георгиос Ваяннидис
63′
5
Хидэмаса Морита
10
Жени Катаму
63′
11
Нуну Сантуш
31
Луис Гильерме
79′
23
Даниэл Браганса
52
Жоао Симоес
63′
15
Сулейман Файе
Главный судья
Иван Кружляк
(Словакия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти