«Это не “Реал”. Гвардиола — о самом сильном сопернике в карьере

Накануне «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» и в ответном матче ⅛ финала. Матч завершился со счетом 1:2 (первая игра — 0:3). Однако Гвардиола самым сильным соперником в своей карьере назвал «Ливерпуль».
— «Реал» не был для меня самым большим соперником. Самым большим испытанием для меня были Юрген Клопп и «Ливерпуль». Возможно, вы, журналисты, в Испании этого и не заметили… Вы понятия не имеете, каково было играть против «Ливерпуля» времен Клоппа, это был отличный опыт, — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.
Юрген Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015-го по 2024 год. С 1 января 2025 года специалист занимает пост главы глобального футбольного направления в «Ред Булл». Напомним, вместе с «Ливерпулем» Юрген Клопп выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.
Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За время его работы клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, четырежды покрывал победы в Кубке английской лиги, а в 2023 году команда под его руководством завоевала титул Лиги чемпионов.
После 30-го тура «Манчестер Сити» располагается на второй позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. От «Арсенала» команда отстает на девять очков, при этом провела на один матч меньше.
Хосеп Гвардиола
Альваро Арбелоа
Эрлинг Холанн
41′
Винисиус Жуниор
22′
Винисиус Жуниор
(Орельен Тшуамени)
90+3′
25
Джанлуиджи Доннарумма
21
Райан Аит Нури
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
45
Абдукодир Хусанов
45+4′
20
Бернарду Силва
20′
27
Матеус Нунес
57′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
46′
6
Натан Аке
9
Эрлинг Холанн
57′
42
Антуан Семеньо
3
Рубен Диаш
46′
15
Марк Гехи
16
Родри
74′
14
Нико Гонсалес
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
1
Тибо Куртуа
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
80′
83′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
74′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
74′
37
Мануэль Анхель
21
Браим Диас
69′
10
Килиан Мбаппе
76′
