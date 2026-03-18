Футбол. Кубок России
18:15
Зенит
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.96
П2
11.00
Футбол. Лига Европы
18:30
Брага
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.77
П2
6.80
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.15
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Барселона
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.90
П2
5.60
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.42
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
1.39
X
5.87
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.90
П2
2.70

«Это не “Реал”. Гвардиола — о самом сильном сопернике в карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос журналистов, спросивших о самом сильном сопернике за время его карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов, уступив мадридскому «Реалу» и в ответном матче ⅛ финала. Матч завершился со счетом 1:2 (первая игра — 0:3). Однако Гвардиола самым сильным соперником в своей карьере назвал «Ливерпуль».

— «Реал» не был для меня самым большим соперником. Самым большим испытанием для меня были Юрген Клопп и «Ливерпуль». Возможно, вы, журналисты, в Испании этого и не заметили… Вы понятия не имеете, каково было играть против «Ливерпуля» времен Клоппа, это был отличный опыт, — цитирует Гвардиолу инсайдер Фабрицио Романо.

Юрген Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015-го по 2024 год. С 1 января 2025 года специалист занимает пост главы глобального футбольного направления в «Ред Булл». Напомним, вместе с «Ливерпулем» Юрген Клопп выиграл АПЛ и Лигу чемпионов.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За время его работы клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, четырежды покрывал победы в Кубке английской лиги, а в 2023 году команда под его руководством завоевала титул Лиги чемпионов.

После 30-го тура «Манчестер Сити» располагается на второй позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. От «Арсенала» команда отстает на девять очков, при этом провела на один матч меньше.

Манчестер Сити
1:2
Первый тайм: 1:1
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала
17.03.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Этихад
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Альваро Арбелоа
Голы
Манчестер Сити
Эрлинг Холанн
41′
Реал
Винисиус Жуниор
22′
Винисиус Жуниор
(Орельен Тшуамени)
90+3′
Составы команд
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
21
Райан Аит Нури
10
Райан Шерки
11
Жереми Доку
45
Абдукодир Хусанов
45+4′
20
Бернарду Силва
20′
27
Матеус Нунес
57′
7
Омар Мармуш
4
Тиджани Рейндерс
46′
6
Натан Аке
9
Эрлинг Холанн
57′
42
Антуан Семеньо
3
Рубен Диаш
46′
15
Марк Гехи
16
Родри
74′
14
Нико Гонсалес
Реал
20
Франсиско Гарсия
8
Федерико Вальверде
22
Антонио Рюдигер
24
Дин Хейсен
14
Орельен Тшуамени
7
Винисиус Жуниор
1
Тибо Куртуа
46′
13
Андрей Лунин
12
Трент Александр-Арнолд
80′
83′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
74′
6
Эдуардо Камавинга
45
Тиаго Питарч
74′
37
Мануэль Анхель
21
Браим Диас
69′
10
Килиан Мбаппе
76′
Статистика
Манчестер Сити
Реал
Желтые карточки
1
2
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
22
14
Удары в створ
8
6
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
6
Фолы
6
7
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
