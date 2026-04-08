Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
П1
2.92
X
3.73
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
П1
2.13
X
3.60
П2
3.50
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
П1
1.77
X
4.30
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
П1
1.53
X
5.11
П2
5.45
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Реал
1
:
Бавария
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

Артета: магия наших нападающих принесла победу над «Спортингом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал выездную победу над «Спортингом» (1:0) в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает BBC.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Победу «канонирам» на первой добавленной минуте принес точный удар Кая Хаверца.

«Очень рад победе в гостях над командой, которая не проигрывала дома уже… Не знаю, как давно. Думаю, в последний раз это было, наверное, тоже в еврокубках, что показывает, насколько это сложно. Когда мы добирались до последней трети поля и обосновывались там, нам не хватало завершающего штриха.

Нам нужно было действовать немного четче, быстрее, эффективнее, чтобы прорвать их оборону, когда они блокировали нас. Один гол был отменен, и было два или три момента, когда мы были близки к голу, но нам не хватало решающего паса. В итоге магия наших нападающих принесла нам победу. Прекрасно, именно это необходимо нам на этом этапе сезона. Каждый должен внести свой вклад, и сегодня игроки это, безусловно, сделали.

Райя? Он сделал два важных сэйва. А это Лига чемпионов, и здесь исход матча всегда решается в штрафных, потому что здесь очень высокий класс. Он феноменален прямо сейчас. Давид — выдающийся футболист с тех пор, как присоединился к нам. Нам очень повезло, что он у нас есть», — сказал Артета.

До матча с «Арсеналом» «Спортинг» выиграл пять домашних матчей в Лиге чемпионов подряд и имел девятиматчевую победную серию на своем стадионе во всех турнирах. Последний раз лиссабонцы проигрывали на «Жозе Алваладе» 6 января в матче ½ финала Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш» (1:2).

Ответная встреча пройдет в Лондоне в среду, 15 апреля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Спортинг
0:1
Первый тайм: 0:0
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
7.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Жозе Алваладе
Главные тренеры
Руй Боржеш
Микель Артета
Голы
Арсенал
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
90+1′
Составы команд
Спортинг
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
25
Гонсалу Инасиу
26
Усман Диоманде
10
Жени Катаму
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
5
Хидэмаса Морита
31′
8
Педру Гонсалвеш
79′
90
Рафаэл Нел
52
Жоао Симоес
62′
23
Даниэл Браганса
Арсенал
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
8
Мартин Эдегор
70′
29
Кай Хаверц
19
Леандро Троссар
76′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
76′
56
Макс Доуман
Статистика
Спортинг
Арсенал
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
5
4
Угловые
3
4
Фолы
11
10
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти