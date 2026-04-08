Артета: магия наших нападающих принесла победу над «Спортингом»

«Очень рад победе в гостях над командой, которая не проигрывала дома уже… Не знаю, как давно. Думаю, в последний раз это было, наверное, тоже в еврокубках, что показывает, насколько это сложно. Когда мы добирались до последней трети поля и обосновывались там, нам не хватало завершающего штриха.



Нам нужно было действовать немного четче, быстрее, эффективнее, чтобы прорвать их оборону, когда они блокировали нас. Один гол был отменен, и было два или три момента, когда мы были близки к голу, но нам не хватало решающего паса. В итоге магия наших нападающих принесла нам победу. Прекрасно, именно это необходимо нам на этом этапе сезона. Каждый должен внести свой вклад, и сегодня игроки это, безусловно, сделали.



Райя? Он сделал два важных сэйва. А это Лига чемпионов, и здесь исход матча всегда решается в штрафных, потому что здесь очень высокий класс. Он феноменален прямо сейчас. Давид — выдающийся футболист с тех пор, как присоединился к нам. Нам очень повезло, что он у нас есть», — сказал Артета.