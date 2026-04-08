Артета: магия наших нападающих принесла победу над «Спортингом»

Победу «канонирам» на первой добавленной минуте принес точный удар Кая Хаверца.
«Очень рад победе в гостях над командой, которая не проигрывала дома уже… Не знаю, как давно. Думаю, в последний раз это было, наверное, тоже в еврокубках, что показывает, насколько это сложно. Когда мы добирались до последней трети поля и обосновывались там, нам не хватало завершающего штриха.
Нам нужно было действовать немного четче, быстрее, эффективнее, чтобы прорвать их оборону, когда они блокировали нас. Один гол был отменен, и было два или три момента, когда мы были близки к голу, но нам не хватало решающего паса. В итоге магия наших нападающих принесла нам победу. Прекрасно, именно это необходимо нам на этом этапе сезона. Каждый должен внести свой вклад, и сегодня игроки это, безусловно, сделали.
Райя? Он сделал два важных сэйва. А это Лига чемпионов, и здесь исход матча всегда решается в штрафных, потому что здесь очень высокий класс. Он феноменален прямо сейчас. Давид — выдающийся футболист с тех пор, как присоединился к нам. Нам очень повезло, что он у нас есть», — сказал Артета.
До матча с «Арсеналом» «Спортинг» выиграл пять домашних матчей в Лиге чемпионов подряд и имел девятиматчевую победную серию на своем стадионе во всех турнирах. Последний раз лиссабонцы проигрывали на «Жозе Алваладе» 6 января в матче ½ финала Кубка португальской лиги против «Витории Гимарайнш» (1:2).
Ответная встреча пройдет в Лондоне в среду, 15 апреля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Руй Боржеш
Микель Артета
Кай Хаверц
(Габриел Мартинелли)
90+1′
1
Руй Силва
22
Иван Фреснеда
20
Максимилиано Араухо
25
Гонсалу Инасиу
26
Усман Диоманде
10
Жени Катаму
17
Франсишку Тринкан
97
Луис Хавьер Суарес
5
Хидэмаса Морита
31′
8
Педру Гонсалвеш
79′
90
Рафаэл Нел
52
Жоао Симоес
62′
23
Даниэл Браганса
1
Давид Райя
4
Бен Уайт
33
Риккардо Калафьори
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
14
Виктор Дьекереш
8
Мартин Эдегор
70′
29
Кай Хаверц
19
Леандро Троссар
76′
11
Габриел Мартинелли
20
Нони Мадуэке
76′
56
Макс Доуман
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
