Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»

Матч на «Парк де Пренс» завершился со счетом 2:0 в пользу парижан. На 11-й минуте гол забил Дезире Дуэ, а на 65-й — Хвича Кварацхелия.
— Был ли матч с «Ливерпулем» самым простым в сезоне? 100% нет. Мы знаем, на что способны игроки «Ливерпуля», это игроки топ-класса. Любая ошибка или расслабленность чревата последствиями. Важно было держать концентрацию, продолжать работать. То, что в первом тайме у «Ливерпуля» не было ударов, — это работа всей команды, не только защитников. В этом сейчас сила «ПСЖ» — мы обороняемся все вместе, не только защитники. И все делают это активно. Сегодня увидели результат того, что мы контролировали игру, и посмотрим, что будет на выезде, — сказал Сафонов в интервью после матча для Okko Спорт.
Газета L'Equipe оценила игру Сафонова на шесть баллов. Такую же оценку получили защитники Ашраф Хакими и Вильям Пачо, а также форварды Дезире Дуэ и Усман Дембеле. Самый низкий балл в команде у полузащитника Витиньи (5). Остальные игроки «ПСЖ», включая автора второго гола Хвичу Кварацхелию, получили от газеты семь баллов.
Ответный матч с «Ливерпулем» пройдет 14 апреля на «Энфилде». Победитель этой пары встретится в полуфинале с тем, кто окажется сильнее в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.
Луис Энрике
Арне Слот
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти