Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»

— Был ли матч с «Ливерпулем» самым простым в сезоне? 100% нет. Мы знаем, на что способны игроки «Ливерпуля», это игроки топ-класса. Любая ошибка или расслабленность чревата последствиями. Важно было держать концентрацию, продолжать работать. То, что в первом тайме у «Ливерпуля» не было ударов, — это работа всей команды, не только защитников. В этом сейчас сила «ПСЖ» — мы обороняемся все вместе, не только защитники. И все делают это активно. Сегодня увидели результат того, что мы контролировали игру, и посмотрим, что будет на выезде, — сказал Сафонов в интервью после матча для Okko Спорт.