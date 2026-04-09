Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
19:45
Райо Вальекано
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.26
П2
3.35
Футбол. Лига Европы
22:00
Порту
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.19
П2
3.75
Футбол. Лига Европы
22:00
Болонья
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.39
П2
2.16
Футбол. Лига конференций
22:00
Шахтер
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.43
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.04
П2
5.90
Футбол. Лига конференций
22:00
Майнц
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.45
П2
3.30
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСЖ
2
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Барселона
0
:
Атлетико
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 6:7
Зенит
0
:
Спартак
0
П1
X
П2

Сафонов отреагировал на победу «ПСЖ» в матче с «Ливерпулем»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе над «Ливерпулем» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч на «Парк де Пренс» завершился со счетом 2:0 в пользу парижан. На 11-й минуте гол забил Дезире Дуэ, а на 65-й — Хвича Кварацхелия.

— Был ли матч с «Ливерпулем» самым простым в сезоне? 100% нет. Мы знаем, на что способны игроки «Ливерпуля», это игроки топ-класса. Любая ошибка или расслабленность чревата последствиями. Важно было держать концентрацию, продолжать работать. То, что в первом тайме у «Ливерпуля» не было ударов, — это работа всей команды, не только защитников. В этом сейчас сила «ПСЖ» — мы обороняемся все вместе, не только защитники. И все делают это активно. Сегодня увидели результат того, что мы контролировали игру, и посмотрим, что будет на выезде, — сказал Сафонов в интервью после матча для Okko Спорт.

Газета L'Equipe оценила игру Сафонова на шесть баллов. Такую же оценку получили защитники Ашраф Хакими и Вильям Пачо, а также форварды Дезире Дуэ и Усман Дембеле. Самый низкий балл в команде у полузащитника Витиньи (5). Остальные игроки «ПСЖ», включая автора второго гола Хвичу Кварацхелию, получили от газеты семь баллов.

Ответный матч с «Ливерпулем» пройдет 14 апреля на «Энфилде». Победитель этой пары встретится в полуфинале с тем, кто окажется сильнее в противостоянии мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии». Немецкий клуб выиграл первый матч со счетом 2:1.

ПСЖ
2:0
Первый тайм: 1:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
8.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Арне Слот
Голы
ПСЖ
Дезире Дуэ
11′
Хвича Кварацхелия
(Жоау Невеш)
65′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
87
Жоау Невеш
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
7
Хвича Кварацхелия
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
10
Усман Дембеле
88′
21
Люка Эрнандез
14
Дезире Дуэ
78′
19
Ли Кан Ин
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
5
Ибраима Конате
2
Джо Гомес
28′
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
31′
30
Джереми Фримпонг
90′
42
Трей Ньони
6
Милош Керкез
78′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
79′
17
Кертис Джонс
7
Флориан Вирц
78′
18
Коди Гакпо
22
Юго Экитике
79′
9
Александер Исак
Статистика
ПСЖ
Ливерпуль
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
18
3
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
3
1
Фолы
8
12
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Мария Санчес Мартинес
(Испания)
