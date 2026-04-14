Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ливерпуль
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Атлетико
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
3.97
X
4.70
П2
1.80
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Родина
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Лидс
2
П1
X
П2

В Лигу чемпионов хотят пригласить до пяти команд из США

Как сообщает The Athletic, президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис хочет, чтобы в Лиге чемпионов играли команды из США.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«МЛС собирает игроков, предлагая им большие деньги в конце карьеры, и это ничего не дает. Почему бы им не предложить Чеферину пригласить три-пять больших американских команд для участия в Лиге чемпионов? Лучшие из Нью-Йорка, лучшие из Бостона», — сказал Де Лаурентис.

Также Де Лаурентис предлагает внести изменения в футбольные правила. Ппрезидент «Наполи» обеспокоен тем, что классический формат матчей кажется слишком затянутым и недостаточно интересным для современных болельщиков. Он подчеркнул необходимость сделать игру более компактной, динамичной и захватывающей для зрителей. Де Лаурентис предлагает сократить таймы до 25 минут. Он считает, что такой формат заставит игроков выкладываться на полную, значительно увеличив темп игры. Он также призывает к строгой борьбе с симуляцией: любой игрок, пойманный на симуляции, должен быть немедленно удален с поля.

Среди прочего, он предлагает пересмотреть подход к дисциплинарным санкциям. Вместо обычных желтых и красных карточек Де Лаурентис предлагает ввести систему временных удалений на 5 или 20 минут, которая уже успешно применяется в регби и хоккее.