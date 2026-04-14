В Лигу чемпионов хотят пригласить до пяти команд из США

«МЛС собирает игроков, предлагая им большие деньги в конце карьеры, и это ничего не дает. Почему бы им не предложить Чеферину пригласить три-пять больших американских команд для участия в Лиге чемпионов? Лучшие из Нью-Йорка, лучшие из Бостона», — сказал Де Лаурентис.
Также Де Лаурентис предлагает внести изменения в футбольные правила. Ппрезидент «Наполи» обеспокоен тем, что классический формат матчей кажется слишком затянутым и недостаточно интересным для современных болельщиков. Он подчеркнул необходимость сделать игру более компактной, динамичной и захватывающей для зрителей. Де Лаурентис предлагает сократить таймы до 25 минут. Он считает, что такой формат заставит игроков выкладываться на полную, значительно увеличив темп игры. Он также призывает к строгой борьбе с симуляцией: любой игрок, пойманный на симуляции, должен быть немедленно удален с поля.
Среди прочего, он предлагает пересмотреть подход к дисциплинарным санкциям. Вместо обычных желтых и красных карточек Де Лаурентис предлагает ввести систему временных удалений на 5 или 20 минут, которая уже успешно применяется в регби и хоккее.