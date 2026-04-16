Игрок «Реала» заработал удаление после финального свистка

Накануне «Бавария» на своем поле обыграла «Реал» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов (4:3). Мюнхенский клуб вышел в полуфинал турнира, обыграв «Реал» по сумме двух встреч (2:1, 4:3).
В первом тайме «Реалу» трижды удалось поразить ворота хозяев «Альянц-Арены», а сам Гюлер оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Мануэля Нойера, а затем точно исполнив штрафной удар. Команды ушли на перерыв при счете 3:2 в пользу испанцев, который означал равенство по сумме двух встреч.
На 62-й минуте на замену вышел полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга. Сначала он получил предупреждение на 78-й минуте, а спустя восемь минут был удален с поля за вторую желтую карточку. Судья счел, что игрок умышленно не отдал мяч сопернику после фола на Кейне.
Оставшись в меньшинстве, «Реал» дважды пропустил. На 89-й минуте Луис Диас сравнял счет, а на 94-й минуте Майкл Олисе поставил точку: 4:3 и 6:4 в пользу «Баварии» по сумме двух матчей.
После финального свистка Арда Гюлер также получил красную карточку. Игрок «Реала» долго выражал претензии арбитру, а затем, возможно, даже коснулся пальцем лица Славко Винчича, который немедленно показал турецкому полузащитнику красную карточку.
Футболисты «Реала» получили пять красных карточек в этом сезоне Лиги чемпионов. Это самый высокий показатель среди всех клубов в нынешнем сезоне ЛЧ.
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти