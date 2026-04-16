«Бавария» в большинстве обыграла «Реал» и вышла в полуфинал ЛЧ

В стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов впервые не вошло ни одного футболиста испанской национальности. Согласно данным Opta, Кейн стал первым игроком в истории, совершившим результативные действия в пяти матчах подряд против «Реала» в Лиге чемпионов.