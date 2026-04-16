Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Сельта
:
Фрайбург
П1
1.93
X
3.70
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
19:45
АЗ
:
Шахтер
П1
2.03
X
3.74
П2
3.71
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Брага
П1
1.88
X
3.68
П2
4.32
Футбол. Лига Европы
22:00
Ноттингем Форест
:
Порту
П1
2.42
X
3.21
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
4
:
Реал
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Арсенал
0
:
Спортинг
0
П1
X
П2

«Бавария» в большинстве обыграла «Реал» и вышла в полуфинал ЛЧ

«Бавария» в большинстве обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Немецкая «Бавария» обыграла испанский «Реал» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:3. У «Баварии» отличились Александар Павлович (6-я минута), Гарри Кейн (38) и Луис Диас (89) и Майкл Олисе (90+4). В составе «Реала» дубль оформил Арда Гюлер (1, 29), также мяч забил Килиан Мбаппе (42).

На 86-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга получил красную карточку. Также желтую карточку на 44-й минуте получил тренер «Баварии» Венсан Компани. Специалист пропустит следующую встречу в Лиге чемпионов.

В стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов впервые не вошло ни одного футболиста испанской национальности. Согласно данным Opta, Кейн стал первым игроком в истории, совершившим результативные действия в пяти матчах подряд против «Реала» в Лиге чемпионов.

Первая встреча завершилась гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1. В полуфинале «Бавария» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», который является действующим победителем Лиги чемпионов.

Бавария
4:3
Первый тайм: 2:3
Реал
Футбол, Лига чемпионов, 1/4 финала
15.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Голы
Бавария
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Реал
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
Реал
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Статистика
Бавария
Реал
Желтые карточки
1
7
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
8
5
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
9
2
Фолы
10
12
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти