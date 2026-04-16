«Бавария» в большинстве обыграла «Реал» и вышла в полуфинал ЛЧ

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Немецкая «Бавария» обыграла испанский «Реал» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:3. У «Баварии» отличились Александар Павлович (6-я минута), Гарри Кейн (38) и Луис Диас (89) и Майкл Олисе (90+4). В составе «Реала» дубль оформил Арда Гюлер (1, 29), также мяч забил Килиан Мбаппе (42).
На 86-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга получил красную карточку. Также желтую карточку на 44-й минуте получил тренер «Баварии» Венсан Компани. Специалист пропустит следующую встречу в Лиге чемпионов.
В стартовый состав «Реала» на матч Лиги чемпионов впервые не вошло ни одного футболиста испанской национальности. Согласно данным Opta, Кейн стал первым игроком в истории, совершившим результативные действия в пяти матчах подряд против «Реала» в Лиге чемпионов.
Первая встреча завершилась гостевой победой «Баварии» со счетом 2:1. В полуфинале «Бавария» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», который является действующим победителем Лиги чемпионов.
Венсан Компани
Альваро Арбелоа
Александр Павлович
(Йозуа Киммих)
6′
Гарри Кейн
(Дайот Упамекано)
38′
Луис Диас
(Джамал Мусиала)
89′
Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
90+4′
Арда Гюлер
1′
Арда Гюлер
29′
Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
42′
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
44
Йосип Станишич
29′
46′
19
Альфонсо Дэйвис
7
Серж Гнабри
61′
10
Джамал Мусиала
13
Андрей Лунин
23
Ферлан Менди
15
Арда Гюлер
90+5′
90+5′
3
Эдер Милитау
40′
22
Антонио Рюдигер
70′
5
Джуд Беллингем
8
Федерико Вальверде
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
12
Трент Александр-Арнолд
90′
30
Франко Мастантуоно
21
Браим Диас
61′
6
Эдуардо Камавинга
78′
86′
45
Тиаго Питарч
90′
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
