Тони Кроос оценил шансы «Баварии» и «ПСЖ» в полуфинале ЛЧ

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился мнением о предстоящем полуфинале между «Баварией» и «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я думаю, что “Баварии” придется сыграть в обороне чуть лучше, чем они действовали с “Реалом”. “ПСЖ” может действовать более эффективно, чем мадридцы. В обеих встречах “Бавария” играла в обороне с большим риском, который “Реал” мог бы использовать ещё больше во втором матче. Если они внесут несколько корректировок, у “Баварии” будут хорошие шансы. Для меня это матч с равными шансами на успех. “ПСЖ” — действующий чемпион. Исходя из текущей формы, я считаю, что “Бавария” и “ПСЖ” — две лучшие команды», — приводит слова Крооса Sky Sport Germany.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов состоится 28 апреля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» прошла мадридский «Реал» по сумме двух встреч, а «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль».

Тони Кроос завершил карьеру летом 2024 года после домашнего Евро в возрасте 34 лет. На клубном уровне Кроос провел 754 матча за «Баварию», «Байер» и «Реал», в которых он забил 73 мяча и сделал 166 голевых передач. Также на его счету 114 матчей за сборную Германии, в которых он забил 17 мячей и отдал 21 результативную передачу.

