Сака сможет сыграть в первом матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

24-летний Сака не выходил на поле с конца марта из-за проблем с ахилловым сухожилием. Он пропустил пять встреч, в том числе оба четвертьфинальных матча Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга» (1:0, 0:0).
«Арсенал» сыграет с «Атлетико» в первом матче ½ финала ЛЧ на выезде 29 апреля. Ответная встреча между командами состоится 5 мая.
Букайо Сака выступает за «Арсенал» с 2019 года. В составе «канониров» футболист провел 305 матчей во всех турнирах, в которых забил 79 голов и сделал 79 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету Сака девять забитых мячей и семь голевых передач в 42 играх. Вместе с «Арсеналом» нападающий выиграл Кубок Англии и дважды стал обладателем Суперкубка страны. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.
В сезоне-2025/26 «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 70 очками, уступая «Манчестер Сити» по дополнительным показателям. В следующем туре подопечные Микеля Артеты 25 апреля на своем поле примут «Ньюкасл».