Сака сможет сыграть в первом матче Лиги чемпионов с «Атлетико»

Букайо Сака выступает за «Арсенал» с 2019 года. В составе «канониров» футболист провел 305 матчей во всех турнирах, в которых забил 79 голов и сделал 79 результативных передач. В нынешнем сезоне на счету Сака девять забитых мячей и семь голевых передач в 42 играх. Вместе с «Арсеналом» нападающий выиграл Кубок Англии и дважды стал обладателем Суперкубка страны. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2030 года.