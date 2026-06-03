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Роднина: победа Сафонова в ЛЧ не является заслугой для российского спорта

Российский футболист Матвей Сафонов в составе ПСЖ второй сезон подряд завоевал титул Лиги чемпионов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила сомнение в целесообразности присвоения Матвею Сафонову звания заслуженного мастера спорта России после его победы в Лиге чемпионов с французским «ПСЖ», сообщает Sport24.

«Что значит Сафонову нужно присвоить ЗМС? У нас есть четкое положение, по каким параметрам присуждается звание. Надо просто посмотреть, насколько он соответствует. Можно ли считать его победу в Лиге чемпионов заслугой для российского спорта? Думаю, что нет», — сказала Роднина.

30 мая в Будапеште парижане обыграли «Арсенал» в финале Лиги чемпионов и второй год подряд завоевали трофей. Во время первого тайма Сафонову потребовалась медицинская помощь после столкновения головой с Маркиньосом, однако он продолжил игру и в итоге стал единственным россиянином, которому удалось дважды выиграть этот турнир.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. С тех пор он провел 43 матча, пропустил 40 голов и 19 раз сохранил свои ворота «на ноль». В течение сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, приобретенного на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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