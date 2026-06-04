Супруга украинского футболиста обвинила жену Сафонова во вранье

В соцсетях было опубликовано видео из личного телеграм-канала Сафоновой с флагом России, который ее муж забыл взять с собой на финальный матч Лиги чемпионов. После победы «ПСЖ» Марина спустилась с трибун на поле вместе с самодельным триколором, собранным из частей французского флага.