Супруга украинского футболиста обвинила жену Сафонова во вранье

В соцсетях было опубликовано видео из личного телеграм-канала Сафоновой с флагом России, который ее муж забыл взять с собой на финальный матч Лиги чемпионов. После победы «ПСЖ» Марина спустилась с трибун на поле вместе с самодельным триколором, собранным из частей французского флага.
Малиновская оставила под видео комментарий на русском языке, в котором обвинила Сафонову во лжи, дав понять, что российский флаг не мог быть пронесен на стадион в Будапеште из-за действующих ограничений.
«Потому что российский флаг запрещен правилами. Не нужно придумывать, что кто-то что-то забыл — его бы просто не разрешили пронести. Неужели непонятно, по какой причине?» — написала Малиновская.
Руслан Малиновский — бывший одноклубник полузащитника сборной России Алексея Миранчука, с которым они вместе играли в «Аталанте» с 2020 по 2022 год. Позднее 33-летний украинец выступал за «Марсель» и «Дженоа», а в новом сезоне он станет игроком «Трабзонспора».
Напомним, «ПСЖ» в финале обыграл «Арсенал» (1:1, пен. 4:3) и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов. Сафонов выиграл восьмой титул в составе парижан и стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов среди россиян.
Луис Энрике
Микель Артета
Усман Дембеле
65′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти