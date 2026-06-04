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Супруга украинского футболиста обвинила жену Сафонова во вранье

Роксана Малиновская, жена полузащитника «Дженоа» и сборной Украины Руслана Малиновского, ответила Марине Сафоновой, супруге вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В соцсетях было опубликовано видео из личного телеграм-канала Сафоновой с флагом России, который ее муж забыл взять с собой на финальный матч Лиги чемпионов. После победы «ПСЖ» Марина спустилась с трибун на поле вместе с самодельным триколором, собранным из частей французского флага.

Малиновская оставила под видео комментарий на русском языке, в котором обвинила Сафонову во лжи, дав понять, что российский флаг не мог быть пронесен на стадион в Будапеште из-за действующих ограничений.

«Потому что российский флаг запрещен правилами. Не нужно придумывать, что кто-то что-то забыл — его бы просто не разрешили пронести. Неужели непонятно, по какой причине?» — написала Малиновская.

Руслан Малиновский — бывший одноклубник полузащитника сборной России Алексея Миранчука, с которым они вместе играли в «Аталанте» с 2020 по 2022 год. Позднее 33-летний украинец выступал за «Марсель» и «Дженоа», а в новом сезоне он станет игроком «Трабзонспора».

Напомним, «ПСЖ» в финале обыграл «Арсенал» (1:1, пен. 4:3) и второй год подряд стал победителем Лиги чемпионов. Сафонов выиграл восьмой титул в составе парижан и стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов среди россиян.

ПСЖ
1:1
По пенальти: 4:3
Основное время: 1:1 (0:1)
Арсенал
Футбол, Лига чемпионов, Финал
30.05.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Пушкаш Арена
Главные тренеры
Луис Энрике
Микель Артета
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
65′
Арсенал
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
6′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
25
Нуну Мендеш
118′
87
Жоау Невеш
90+6′
14
Дезире Дуэ
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
95′
33
Уоррен Заир-Эмери
17
Витор Феррейра Витинья
106′
4
Лукас Бералдо
10
Усман Дембеле
90′
9
Гонсалу Рамуш
7
Хвича Кварацхелия
83′
29
Брэдли Барколя
5
Маркиньос
106′
6
Илья Забарный
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
41
Деклан Райс
103′
3
Кристиан Москера
47′
66′
12
Юррьен Тимбер
7
Букайо Сака
54′
83′
11
Габриел Мартинелли
19
Леандро Троссар
83′
20
Нони Мадуэке
8
Мартин Эдегор
66′
14
Виктор Дьекереш
98′
29
Кай Хаверц
91′
10
Эберечи Эзе
49
Майлс Льюис-Скелли
91′
36
Мартин Субименди
Статистика
ПСЖ
Арсенал
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
8
Удары в створ
4
1
Угловые
11
3
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти