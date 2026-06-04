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Генич оценил работу Стогниенко на первом матче «ПСЖ» — «Бавария»

Футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о работе коллеги Владимира Стогниенко на первом матче ½ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (5:4).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

По мнению комментатора, на таких матчах важно создать вау‑эффект, как это делали Черданцев и Розанов.

— Есть матчи, к которым невозможно подготовиться?

— Самый свежий пример — парижский полуфинал Лиги Чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». Это был репортаж на ТЭФИ. Драма — супер, счет 5:4, борьба характеров, восхитительное исполнительское мастерство. Мы увидели маленькое кино. Такую игру сложно испортить. Но важно поймать волну, которая заставит годы спустя вспомнить и о комментаторе. Как получилось у Черданцева во время матча Россия — Нидерланды. Или у Розанова с Уткиным, когда они работали на игре «Манчестер Юнайтед» — «Реал». Вот это настоящее мастерство!

— Опытнейшему Стогниенко во время матча «ПСЖ» — «Бавария» это удалось?

— После такой игры комментатор должен быть выжат как лимон, поблагодарить всех за внимание хриплым голосом и добавить: «Я счастлив, что занимаюсь этой работой!» Чтобы возник вау-эффект. Отношусь с огромнейшим уважением к Володе, но, если бы он добавил огня, перейдя на гиперэмоции, репортаж получился бы еще лучше. Тот же Шнякин наверняка наработал бы в такой игре на маленький ТЭФИ. И боюсь представить, что выдал бы Черданцев, если бы не выпендривался, — приводит слова Генича «Советский спорт».

«ПСЖ» обыграл «Баварию» в Лиге чемпионом по сумме двух встреч (5:4, 1:1). В финале турнира французский клуб был сильнее лондонского «Арсенала» (1:1, 4:3 пен.). «Пари Сен-Жермен» второй год подряд выиграл ЛЧ.

ПСЖ
5:4
Первый тайм: 3:2
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/2 финала
28.04.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Парк де Пренс
Главные тренеры
Луис Энрике
Венсан Компани
Голы
ПСЖ
Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
24′
Жоау Невеш
(Усман Дембеле)
33′
Усман Дембеле
45+5′
Хвича Кварацхелия
(Ашраф Хакими)
56′
Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
58′
Бавария
Гарри Кейн
17′
Майкл Олисе
(Александр Павлович)
41′
Дайот Упамекано
(Йозуа Киммих)
65′
Луис Диас
(Гарри Кейн)
68′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
80′
87
Жоау Невеш
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
5
Маркиньос
12′
51
Вильян Пачо
25
Нуну Мендеш
84′
21
Люка Эрнандез
33
Уоррен Заир-Эмери
64′
8
Фабиан Руис
77′
14
Дезире Дуэ
70′
29
Брэдли Барколя
7
Хвича Кварацхелия
84′
24
Сенни Маюлу
Бавария
1
Мануэль Нойер
44
Йосип Станишич
17
Майкл Олисе
14
Луис Диас
9
Гарри Кейн
2
Дайот Упамекано
4
Джонатан Та
6
Йозуа Киммих
19
Альфонсо Дэйвис
46′
27
Конрад Лаймер
10
Джамал Мусиала
79′
8
Леон Горецка
45
Александр Павлович
90′
11
Николас Джексон
Статистика
ПСЖ
Бавария
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
12
9
Удары в створ
5
6
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
2
5
Фолы
14
4
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Сандро Шерер
(Швейцария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти