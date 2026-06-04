Генич оценил работу Стогниенко на первом матче «ПСЖ» — «Бавария»

— После такой игры комментатор должен быть выжат как лимон, поблагодарить всех за внимание хриплым голосом и добавить: «Я счастлив, что занимаюсь этой работой!» Чтобы возник вау-эффект. Отношусь с огромнейшим уважением к Володе, но, если бы он добавил огня, перейдя на гиперэмоции, репортаж получился бы еще лучше. Тот же Шнякин наверняка наработал бы в такой игре на маленький ТЭФИ. И боюсь представить, что выдал бы Черданцев, если бы не выпендривался, — приводит слова Генича «Советский спорт».