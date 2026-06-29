УЕФА выплатит РФС почти 2,7 млн евро за сезон-2025/26

1 млн 427 тыс. евро РФС получит по программе UEFA HatTrick. Эти средства будут направлены на развитие женского и массового футбола, надлежащее управление, подготовку элитных молодых игроков, а также проекты в сфере социальной и экологической устойчивости, судейства, тренерского образования, борьбы с договорными матчами и компенсации расходов на поездки сборных.