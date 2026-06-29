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УЕФА выплатит РФС почти 2,7 млн евро за сезон-2025/26

Российский футбольный союз (РФС) получит от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 2,677 млн евро по программам солидарных и стимулирующих выплат за сезон-2025/26. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: UEFA

Один миллион евро из этой суммы составляет фиксированная солидарная выплата, еще 250 тыс. евро предусмотрены по системе клубного лицензирования и мониторинга финансовой устойчивости УЕФА.

1 млн 427 тыс. евро РФС получит по программе UEFA HatTrick. Эти средства будут направлены на развитие женского и массового футбола, надлежащее управление, подготовку элитных молодых игроков, а также проекты в сфере социальной и экологической устойчивости, судейства, тренерского образования, борьбы с договорными матчами и компенсации расходов на поездки сборных.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. С тех пор сборная России вынуждена проводить исключительно товарищеские матчи, а клубы РПЛ лишены еврокубков. Еврокубковый сезон-2026/27 станет пятым по счету без российских клубов.