Экс-игрок «Ман Юнайтед» в ушанке спел песню «Седая ночь»: видео

45-летний француз опубликовал в соцсетях видео, на котором в шапке-ушанке исполняет песню на русском языке. Одновременно с этим Эвра на английском признавался в любви к Москве и отметил, что «Седая ночь» уже полгода не выходит у него из головы.



«Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом», — подписал видео Эвра на русском языке.