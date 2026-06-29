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Экс-игрок «Ман Юнайтед» в ушанке спел песню «Седая ночь»: видео

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра спел на русском языке песню Юрия Шатунова «Седая ночь».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail

45-летний француз опубликовал в соцсетях видео, на котором в шапке-ушанке исполняет песню на русском языке. Одновременно с этим Эвра на английском признавался в любви к Москве и отметил, что «Седая ночь» уже полгода не выходит у него из головы.

«Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом», — подписал видео Эвра на русском языке.

Эвра завершил игровую карьеру в 2018 году. Он известен по выступлениям за «Монако» (2002−2006), «Манчестер Юнайтед» (2006−2014) и «Ювентус» (2014−2017). На клубном уровне Эвра выиграл 20 титулов, в том числе пять раз становился чемпионом Англии и дважды — чемпионом Италии.

В 2008 году Эвра на стадионе «Лужники» выиграл с «Манчестер Юнайтед» Лигу чемпионов. В московском финале манкунианцы обыграли лондонский «Челси» (1:1, пен. 6:5).

Также на счету Эвра 81 матч за сборную Франции. В 2016 году вместе с национальной командой он стал вице‑чемпионом Европы.