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В Хихоне назвали пляж в честь тренера «ПСЖ» Луиса Энрике

В родном городе главного тренера «Пари Сен-Жермен» Луиса Энрике — Хихоне — появился пляж, названный в его честь.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
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Источник: Reuters

На церемонии открытия памятной таблички испанский специалист не смог скрыть эмоций. По словам Луиса Энрике, для него это признание связано не только с его собственной карьерой, но и с историей семьи.

«На этой табличке я вижу не свое имя, а имена моих родителей, которые оставили все, чтобы приехать в Хихон. Они покинули родной город ради этого места. Они были, есть и всегда будут для меня примером», — приводит слова тренера L'Équipe.

Пляж имени Луиса Энрике расположен в районе Хихона, где прошло детство будущего тренера.

Луис Энрике родился в Хихоне и в юности выступал за местный «Спортинг». В дальнейшем он играл за мадридский «Реал» и «Барселону», а в составе сборной Испании стал олимпийским чемпионом 1992 года.

Тренерскую карьеру специалист построил в «Барселоне» и «Пари Сен-Жермен». С каталонским клубом он выиграл Лигу чемпионов, а с парижанами дважды стал победителем главного еврокубка.