Сафонов пожаловался в Конституционный суд на закон об алиментах

«Мы узнаем, примет ли суд обращение в производство или нет. Если оно принято, то будет ли рассматриваться. Принято ли оно в производство, станет известно через пару месяцев. Мы бы хотели, чтобы суд удовлетворил производство, поскольку там есть неконституционность в оспариваемых нормах. На юридическом форуме в прошлом году представитель Верховного суда говорил об этом акте неравноценности взыскания алиментов, поэтому мы решили попробовать», — сказал адвокат Андрей Крючков, представляющий интересы Сафонова.