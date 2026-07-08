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Сафонов пожаловался в Конституционный суд на закон об алиментах

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов подал жалобу на норму Семейного кодекса, которая устанавливает размер алиментов. Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Речь идет о пункте 1 статьи 81, регулирующей размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. Согласно этому пункту, при отсутствии соглашения алименты на одного ребенка взыскиваются судом в размере одной четверти дохода.

«Мы узнаем, примет ли суд обращение в производство или нет. Если оно принято, то будет ли рассматриваться. Принято ли оно в производство, станет известно через пару месяцев. Мы бы хотели, чтобы суд удовлетворил производство, поскольку там есть неконституционность в оспариваемых нормах. На юридическом форуме в прошлом году представитель Верховного суда говорил об этом акте неравноценности взыскания алиментов, поэтому мы решили попробовать», — сказал адвокат Андрей Крючков, представляющий интересы Сафонова.

С 2022 года у Сафонова было несколько судебных разбирательств по поводу алиментов с бывшей женой Анастасией Казачек, с которой он развелся в октябре 2021 года после семи лет отношений. Незадолго до расторжения брака у пары родилась дочь Майя.

В августе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал футболиста перечислять на ребенка 25% от своей зарплаты. В 2025 году Сафонов погасил все долги по алиментам, выплатив около 66 млн рублей. По утверждению футболиста, общая сумма выплат на содержание ребенка уже превысила 90 млн рублей.

По информации Le Parisien, месячная зарплата Сафонова в «ПСЖ» до вычета налогов составляет 250 тыс. евро (21,7 млн рублей). 27-летний россиянин является одним из самых низкооплачиваемых футболистов команды. В июне сообщалось, что парижский клуб хочет продлить с Сафоновым контракт с увеличением зарплаты.

В прошлом сезоне Сафонов помог «ПСЖ» выиграть три турнира: Межконтинентальный кубок, Лигу 1 и Лигу чемпионов. Он провел за парижан 27 матчей, в которых пропустил 28 мячей и 12 раз сыграл на ноль.

«ПСЖ» откроет новый сезон 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы».

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