Матвей Сафонов оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

«Я даже как мечту свою не могу это принять, потому что это просто невозможно, как по мне. Был прецедент, что Лев Яшин получил “Золотой мяч” и никто и до, и после из вратарей не поднимал. Я считаю, что это какой-то немыслимый, невозможный уровень, куда я даже не стремлюсь. Но войти в топ-5 вратарей мира — это вполне возможная задача, к которой реально можно стремиться», — сказал Сафонов.