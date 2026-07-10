Матвей Сафонов оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

«Я даже как мечту свою не могу это принять, потому что это просто невозможно, как по мне. Был прецедент, что Лев Яшин получил “Золотой мяч” и никто и до, и после из вратарей не поднимал. Я считаю, что это какой-то немыслимый, невозможный уровень, куда я даже не стремлюсь. Но войти в топ-5 вратарей мира — это вполне возможная задача, к которой реально можно стремиться», — сказал Сафонов.
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 27-летний россиянин провел за парижан 44 матча, в которых пропустил 41 мяч и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
За два года Сафонов выиграл с «ПСЖ» восемь турниров: дважды Лигу 1 и Лигу чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
Действующим обладателем «Золотого мяча» является одноклубник Сафонова — французский вингер Усман Дембеле. За 70-летнюю историю награды ее удостаивался только один вратарь — Лев Яшин в 1963 году.
«ПСЖ» откроет новый сезон 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы». Новый сезон в Лиге 1 стартует 23 августа.