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Матвей Сафонов оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов в новом выпуске шоу «Натальная карта» признался, что не верит в возможность выиграть «Золотой мяч».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я даже как мечту свою не могу это принять, потому что это просто невозможно, как по мне. Был прецедент, что Лев Яшин получил “Золотой мяч” и никто и до, и после из вратарей не поднимал. Я считаю, что это какой-то немыслимый, невозможный уровень, куда я даже не стремлюсь. Но войти в топ-5 вратарей мира — это вполне возможная задача, к которой реально можно стремиться», — сказал Сафонов.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 27-летний россиянин провел за парижан 44 матча, в которых пропустил 41 мяч и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

За два года Сафонов выиграл с «ПСЖ» восемь турниров: дважды Лигу 1 и Лигу чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является одноклубник Сафонова — французский вингер Усман Дембеле. За 70-летнюю историю награды ее удостаивался только один вратарь — Лев Яшин в 1963 году.

«ПСЖ» откроет новый сезон 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы». Новый сезон в Лиге 1 стартует 23 августа.

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