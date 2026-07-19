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«Шахтер» выбирает стадион в Англии для матчей Лиги чемпионов

Украинский клуб ведет переговоры с «Челси», «Брентфордом» и «Фулхэмом» об аренде домашней арены.

Источник: Reuters

Донецкий «Шахтер» рассматривает возможность проведения домашних матчей Лиги чемпионов в Англии. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, украинский клуб, который квалифицировался в общий этап турнира, ведет переговоры с «Челси», «Брентфордом» и «Фулхэмом» об аренде их стадионов. Все три команды не будут выступать в еврокубках в сезоне-2026/27, что позволяет использовать их арены для международных матчей.

Отмечается, что «Шахтер» готов оплатить аренду стадиона. Окончательное решение по месту проведения домашних встреч пока не принято.

После начала боевых действий на Украине донецкий клуб проводит еврокубковые матчи за пределами страны. В предыдущие сезоны домашними аренами команды становились стадионы в Польше, Германии и Словении.