«Шахтер» выбирает стадион в Англии для матчей Лиги чемпионов

По информации источника, украинский клуб, который квалифицировался в общий этап турнира, ведет переговоры с «Челси», «Брентфордом» и «Фулхэмом» об аренде их стадионов. Все три команды не будут выступать в еврокубках в сезоне-2026/27, что позволяет использовать их арены для международных матчей.