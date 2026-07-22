Матвей Сафонов начал подготовку к новому сезону в «ПСЖ»

«Мой муж заговорил на французском, а значит мы вернулись на базу. Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве. А я, буду честна, мечтаю хотя бы о паре дней тишины и спокойствия, поэтому завтра план такой: встать пораньше, вымыть дом, разобрать чемоданы, съездить за продуктами, приготовить поесть, постирать, выстирать все игрушки Морти и вечером обязательно кардио, потому что сегодня было примерно ноль активности. Послезавтра заберу мальчишку и мы наконец-то пойдём вместе на вечернюю прогулку. Соскучилась по хвостику. И по своей привычной жизни в пригороде, где нет абсолютно никакой суеты», — сказала Кондратюк.