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Матвей Сафонов начал подготовку к новому сезону в «ПСЖ»

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов вернулся в Париж и начал подготовку к новому сезону. Об этом в своем телеграм-канале сообщила жена игрока Марина Кондратюк.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мой муж заговорил на французском, а значит мы вернулись на базу. Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве. А я, буду честна, мечтаю хотя бы о паре дней тишины и спокойствия, поэтому завтра план такой: встать пораньше, вымыть дом, разобрать чемоданы, съездить за продуктами, приготовить поесть, постирать, выстирать все игрушки Морти и вечером обязательно кардио, потому что сегодня было примерно ноль активности. Послезавтра заберу мальчишку и мы наконец-то пойдём вместе на вечернюю прогулку. Соскучилась по хвостику. И по своей привычной жизни в пригороде, где нет абсолютно никакой суеты», — сказала Кондратюк.

Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 27-летний россиянин провел за парижан 44 матча, в которых пропустил 41 мяч и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.

За два года Сафонов выиграл с «ПСЖ» восемь турниров: дважды Лигу 1 и Лигу чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

«ПСЖ» откроет новый сезон 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы». Новый сезон в Лиге 1 стартует 23 августа.

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