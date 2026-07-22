Матвей Сафонов начал подготовку к новому сезону в «ПСЖ»

«Мой муж заговорил на французском, а значит мы вернулись на базу. Уже завтра утром в кампусе он продолжит цикл персональных тренировок, которые начал 10 дней назад в Москве. А я, буду честна, мечтаю хотя бы о паре дней тишины и спокойствия, поэтому завтра план такой: встать пораньше, вымыть дом, разобрать чемоданы, съездить за продуктами, приготовить поесть, постирать, выстирать все игрушки Морти и вечером обязательно кардио, потому что сегодня было примерно ноль активности. Послезавтра заберу мальчишку и мы наконец-то пойдём вместе на вечернюю прогулку. Соскучилась по хвостику. И по своей привычной жизни в пригороде, где нет абсолютно никакой суеты», — сказала Кондратюк.
Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне 2024 года из «Краснодара» за 20 млн евро. 27-летний россиянин провел за парижан 44 матча, в которых пропустил 41 мяч и 19 раз сыграл на ноль. Его контракт с парижским клубом рассчитан до лета 2029 года.
За два года Сафонов выиграл с «ПСЖ» восемь турниров: дважды Лигу 1 и Лигу чемпионов, а также Кубок Франции, Суперкубок страны, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.
«ПСЖ» откроет новый сезон 12 августа матчем за Суперкубок УЕФА против «Астон Виллы». Новый сезон в Лиге 1 стартует 23 августа.