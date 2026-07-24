«Кайрат» перенес матч Лиги чемпионов из-за концерта Канье Уэста

Казахстанский «Кайрат» проведет возможный домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА не в Алма-Ате, а в Туркестане. Причиной переноса стал концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Изначально встреча должна была пройти на Центральном стадионе в Алма-Ате, однако арена будет занята под музыкальное мероприятие 14 августа.