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«Кайрат» перенес матч Лиги чемпионов из-за концерта Канье Уэста

«Кайрат» объявил о переносе домашнего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА из-за концерта репера Канье Уэста в Алма-Ате.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Казахстанский «Кайрат» проведет возможный домашний матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА не в Алма-Ате, а в Туркестане. Причиной переноса стал концерт американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщила пресс-служба клуба. Изначально встреча должна была пройти на Центральном стадионе в Алма-Ате, однако арена будет занята под музыкальное мероприятие 14 августа.

«В связи с проведением концерта Канье Уэста на Центральном стадионе 14 августа, который совпадает с периодом проведения домашнего матча третьего квалификационного раунда еврокубков, домашняя арена ФК “Кайрат” будет недоступна для организации и проведения игры», — говорится в заявлении клуба.

«Кайрат» обратился в УЕФА с просьбой изменить место проведения встречи. В итоге организация согласовала проведение матча на стадионе «Туркестан Арена» в городе Туркестан.

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Кайрат» уступил кипрской «Омонии» со счетом 0:1. Ответная игра состоится в Алма-Ате 20 июля.

Если казахстанская команда пройдет дальше, домашний матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдет 11 или 12 августа. В случае вылета от «Омонии» «Кайрат» продолжит выступление в Лиге Европы, а ответная встреча третьего квалификационного раунда пройдет 13 августа.

В прошлом сезоне «Кайрат» впервые сыграл в основном этапе Лиги чемпионов. Казахстанская команда набрала 1 очко в 8 матчах и заняла последнее, 36-е место, в общей таблице. Для участия в общем этапе самого престижного еврокубкового турнира «Кайрату», как и в прошлом сезоне, нужно пройти четыре раунда квалификации.

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