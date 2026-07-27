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Киевское «Динамо» подало протест в УЕФА из-за флага России

Киевское «Динамо» подало протест в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после появления российского флага на трибунах во время матча Лиги Европы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский флаг появился на трибунах во время первой встречи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОКа (2:3), который проходил в польском городе Люблин.

«Первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между киевским “Динамо” и клубом ПАОК (Салоники) отметился провокациями со стороны болельщиков греческого коллектива, которые на своём секторе поднимали во время игры флаг Российской Федерации. Обращая внимание на этот факт соответствующих дисциплинарных органов Европейского футбольного союза, мы также апеллируем к тем людям на трибунах, кто, к величайшему сожалению, до конца не осознаёт всего, что сейчас переживает украинский народ.

Примечательно, что даже игроки греческого клуба, понимая всю позорность поступка своих фанатов, обратились к ним с призывами убрать русскую символику. Мы в киевском “Динамо”, как и все наши соотечественники, хотим мирного сосуществования в мире, где властвуют нормы демократии, принципы и ценности общечеловеческой морали. Отмечаем, что футбол должен быть инструментом сближения стран и народов, стремящихся к цивилизованным отношениям, и всячески пропагандируем такой подход.

Очевидно, не надо напоминать позицию УЕФА, который с началом конфликта отстранил все команды России от участия в континентальных соревнованиях. В преддверии ответного матча между ПАОКом и киевским “Динамо” предлагаем ответственным лицам высшего футбольного института Старого Света проявить ту же принципиальность и последовательность, которые демонстрируются ими относительно проявлений расизма и ксенофобии, дать свою оценку откровенным провокациям в адрес нашего клуба и нашей страны», — сказано в заявлении, опубликованном на официальном сайте киевского «Динамо».

За ПАОК выступает российский нападающий Федор Чалов, который пропустил этот матч из-за восстановления после операции на мениске. Владельцем клуба является российско-греческий бизнесмен Иван Саввиди.

Ответный матч пройдет в четверг, 30 июля. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.