Стало известно, кому прогнозируют победу в Суперкубке УЕФА

Первый трофей нового сезона в европейском футболе будет разыгран 12 августа. В матче за Суперкубок УЕФА встретятся французский «ПСЖ» и английская «Астон Вилла».
По оценкам аналитиков, фаворитом считается парижский клуб. Победа «ПСЖ» в основное время оценивается коэффициентом 1.79, ничья — 3.95, а успех «Астон Виллы» — 4.60.
На обмен голами предлагается коэффициент 1.86, на исход «обе команды не забьют» — 1.94.
Эксперты ожидают результативный матч. На тотал больше 2,5 мяча можно поставить за 1.89, на тотал меньше 2,5 — за 1.91.
Победа «ПСЖ» с форой (-1,5) оценивается коэффициентом 3.05. Если же «Астон Вилла» не проиграет в основное время, сыграет ставка с коэффициентом 2.08.
В линии на обладателя Суперкубка УЕФА с учетом возможной серии пенальти «ПСЖ» также считается явным фаворитом. Итоговая победа французского клуба предлагается за 1.33, а триумф команды Уная Эмери — за 3.40.
Матч за Суперкубок УЕФА «ПСЖ» — «Астон Вилла» состоится 12 августа. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.