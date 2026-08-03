Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27

По итогам жеребьевки сформированы следующие пары:
Путь чемпионов:
- «Левски» / «Кайрат» — АЕК;
- «Селтик» — ЛАСК;
- «Динамо» (Загреб) / «Кауно Жальгирис» — «Викинг»;
- «Мьельбю» / «Слован» — «Арарат-Армения» / «Целе»;
- «Хапоэль» (Беэр-Шева) / «Црвена Звезда» — «Орхус» / «Сабах».
Путь представителей лиг:
- «Фенербахче» / «Штурм» — «Спарта» / «Лион»;
- «Олимпиакос» / НЕК — «Юнион Сент-Жиллуаз» / «Буде-Глимт».
Первые матчи плей-офф состоятся 18 и 19 августа, ответные встречи пройдут 25 и 26 августа.
Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 запланирован на 5 июня 2027 года. Решающий матч турнира примет мадридский стадион «Метрополитано». Действующим обладателем трофея является «Пари Сен-Жермен».