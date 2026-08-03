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Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27

Cостоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2026/27. Победители противостояний получат семь оставшихся путевок в основной этап турнира.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: SALVATORE DI NOLFI/EPA/ТАСС

По итогам жеребьевки сформированы следующие пары:

Путь чемпионов:

  • «Левски» / «Кайрат» — АЕК;
  • «Селтик» — ЛАСК;
  • «Динамо» (Загреб) / «Кауно Жальгирис» — «Викинг»;
  • «Мьельбю» / «Слован» — «Арарат-Армения» / «Целе»;
  • «Хапоэль» (Беэр-Шева) / «Црвена Звезда» — «Орхус» / «Сабах».

Путь представителей лиг:

  • «Фенербахче» / «Штурм» — «Спарта» / «Лион»;
  • «Олимпиакос» / НЕК — «Юнион Сент-Жиллуаз» / «Буде-Глимт».

Первые матчи плей-офф состоятся 18 и 19 августа, ответные встречи пройдут 25 и 26 августа.

Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 запланирован на 5 июня 2027 года. Решающий матч турнира примет мадридский стадион «Метрополитано». Действующим обладателем трофея является «Пари Сен-Жермен».