Маленький болельщик «Барселоны» заплакал, встретившись с Месси

Источник: Reuters

Во время автограф-сессии один из мальчиков заплакал, увидев своего кумира.

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Такая реакция на Месси должна быть привычной для аргентинца: суперзвезда «Барселоны» не первый раз встречает людей, которые не могут поверить, что находятся рядом с ним.



В декабре 2016-го каталонцы прилетели в Катар на товарищеский матч с «Аль-Ахли». На эту игру хозяева пригласили мальчика Муртазу из Афганистана, который стал известен после фотографии, где он играет в футбол в пакете напоминающем цветом аргентинский флаг и вручную нарисованным 10-м номером с фамилией Месси.



Муртаза встретился с Лео в отеле «Барселоны», затем вывел игроков на поле перед матчем, поучаствовал в командной фотографии и до последнего момента не хотел уходить с поля — в итоге его пришлось взять на руки главному судье встречи.

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Лео часто сам с удовольствием фотографируется с детьми. Этим летом появилось видео, как Месси после матча (игра закончилась 5:0 в пользу «Барсы») вышел сфотографироваться с двухлетним сыном вингера «Бетиса» Андреса Гуардадо. Лео с радостью взял малыша на руки и обменялся парой слов с Гуардадо. В инстаграме жены Гуардадо это видео набрало 15 тысяч лайков и более 50 тысяч просмотров всего за 15 часов.

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В августе 2017 года Месси был в расположении сборной Аргентины, когда к нему через охрану пытался прорваться мальчик за автографом. Лео увидел, что юного болельщика не пускают к нему и попросил охрану вернуть его. Так мальчик смог сфотографироваться и взять автограф у национального героя.