Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Види
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо К
Аякс
Футбол. Зарубежный
27.08
Рома3
Аталанта3
Футбол. Зарубежный
27.08
Манчестер Юнайтед0
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Зарубежный
27.08
Атлетик2
Уэска2
Все события
Фоторепортажи
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
19Москва простилась с Алексеем Парамоновым
15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Маленький болельщик «Барселоны» заплакал, встретившись с Месси

«Барселона» выложила в своем инстаграме видео со встречи форварда команды Лионеля Месси с болельщиками.

Источник: Reuters

Во время автограф-сессии один из мальчиков заплакал, увидев своего кумира.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такая реакция на Месси должна быть привычной для аргентинца: суперзвезда «Барселоны» не первый раз встречает людей, которые не могут поверить, что находятся рядом с ним.

В декабре 2016-го каталонцы прилетели в Катар на товарищеский матч с «Аль-Ахли». На эту игру хозяева пригласили мальчика Муртазу из Афганистана, который стал известен после фотографии, где он играет в футбол в пакете напоминающем цветом аргентинский флаг и вручную нарисованным 10-м номером с фамилией Месси.

Муртаза встретился с Лео в отеле «Барселоны», затем вывел игроков на поле перед матчем, поучаствовал в командной фотографии и до последнего момента не хотел уходить с поля — в итоге его пришлось взять на руки главному судье встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лео часто сам с удовольствием фотографируется с детьми. Этим летом появилось видео, как Месси после матча (игра закончилась 5:0 в пользу «Барсы») вышел сфотографироваться с двухлетним сыном вингера «Бетиса» Андреса Гуардадо. Лео с радостью взял малыша на руки и обменялся парой слов с Гуардадо. В инстаграме жены Гуардадо это видео набрало 15 тысяч лайков и более 50 тысяч просмотров всего за 15 часов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В августе 2017 года Месси был в расположении сборной Аргентины, когда к нему через охрану пытался прорваться мальчик за автографом. Лео увидел, что юного болельщика не пускают к нему и попросил охрану вернуть его. Так мальчик смог сфотографироваться и взять автограф у национального героя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако»
Дети и работа комментатором: как живет Липницкая
Роналдо близок к покупке испанского клуба
Моуринью захотел уважения и ушел с пресс-конференции
Гол Роналду стал самым красивым мячом сезона по версии УЕФА
СКА без Знарка. Самые интересные клубы нового сезона КХЛ
Ал. Тихонов: Ни тот, ни другой не достойны быть президентом IBU
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь