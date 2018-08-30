Сон Хын Мин должен выиграть один матч, чтобы не служить в армии Южной Кореи

Игроку английского клуба осталась одна победа, чтобы получить право не служить в армии.



В Южной Корее все мужчины должны служить 21 месяц в армии. Это мера была принята в качестве сдерживающей против Северной Кореи. При этом спортсмены, побеждающие на Азиатских игр или становящиеся призерами на Олимпиадах, освобождаются от призыва на военную службу.



В полуфинале Азиатских игр-2018 сборная Южной Кореи обыграла Вьетнам 3:1 (на счету Сон Хын Мина одна голевая передача) и теперь поспорит за победу на турнире с Японией. Матч пройдет 1 сентября.