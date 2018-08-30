Сон Хын Мин должен выиграть один матч, чтобы не служить в армии Южной Кореи
Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин дошел до финала Азиатских игр со сборной Южной Кореи.
Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин дошел до финала Азиатских игр со сборной Южной Кореи.
Игроку английского клуба осталась одна победа, чтобы получить право не служить в армии.
В Южной Корее все мужчины должны служить 21 месяц в армии. Это мера была принята в качестве сдерживающей против Северной Кореи. При этом спортсмены, побеждающие на Азиатских игр или становящиеся призерами на Олимпиадах, освобождаются от призыва на военную службу.
В полуфинале Азиатских игр-2018 сборная Южной Кореи обыграла Вьетнам 3:1 (на счету Сон Хын Мина одна голевая передача) и теперь поспорит за победу на турнире с Японией. Матч пройдет 1 сентября.