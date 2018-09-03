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11:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Новичка «Реала» Винисиуса укусили в голову в матче за дубль

Капитан дубля мадридского «Атлетико» Альберто Родригес Баро укусил в голову бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

Источник: Reuters
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Это случилось на 82-й минуте. После укуса возникла мини-стычка, в которой поучаствовали игроки обеих команд. Судья в итоге показал 20-летнему Баро и 18-летнему Винисиусу по желтой карточке.

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В этом матче Винисиус забил два гола, дубль «Реала» победил — 2:1. Бразилец считается восходящей звездой, «Реал» заплатил за него 46 млн евро.

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