Новичка «Реала» Винисиуса укусили в голову в матче за дубль
Капитан дубля мадридского «Атлетико» Альберто Родригес Баро укусил в голову бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.
Капитан дубля мадридского «Атлетико» Альберто Родригес Баро укусил в голову бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.
Это случилось на 82-й минуте. После укуса возникла
В этом матче Винисиус забил два гола, дубль «Реала» победил — 2:1. Бразилец считается восходящей звездой, «Реал» заплатил за него 46 млн евро.