Теория, по которой «Уотфорд» выиграет чемпионат Англии

Пользователи сети обратили внимание, что прошлый сезон «Уотфорд» завершил в АПЛ на 14-м месте, набрав 41 очко (11 побед, 8 ничьих, 19 поражений). С таким же результатом «Лестер» финишировал в чемпионате-2014/15. Через год «лисы» выиграли английскую премьер-лигу.

Этот сезон «Уотфорд», который возглавляет бывший тренер «Рубина» Хави Грасия, начал с 4 побед подряд и вместе с «Ливерпулем» и «Челси» возглавляет турнирную таблицу.



При дальнейшем сравнении «Уотфорда» и чемпионского состава «Лестера» отмечается, что Трой Дини может стать новым Джейми Варди, Роберто Перейра — Риядом Марезом, Этьен Капу — Нголо Канте, а Бен Фостер — Каспером Шмейхелем.



Сейчас ставки на победу «Уотфорда» принимаются с коэффициентом 150,0, на главного фаворита «Манчестер Сити» — 1,65.