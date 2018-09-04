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15:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Теория, по которой «Уотфорд» выиграет чемпионат Англии

В интернете появилась теория, в соответствии с которой новым чемпионом Англии будет «Уотфорд».

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Источник: AP 2018

Пользователи сети обратили внимание, что прошлый сезон «Уотфорд» завершил в АПЛ на 14-м месте, набрав 41 очко (11 побед, 8 ничьих, 19 поражений). С таким же результатом «Лестер» финишировал в чемпионате-2014/15. Через год «лисы» выиграли английскую премьер-лигу.

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Этот сезон «Уотфорд», который возглавляет бывший тренер «Рубина» Хави Грасия, начал с 4 побед подряд и вместе с «Ливерпулем» и «Челси» возглавляет турнирную таблицу.

При дальнейшем сравнении «Уотфорда» и чемпионского состава «Лестера» отмечается, что Трой Дини может стать новым Джейми Варди, Роберто Перейра — Риядом Марезом, Этьен Капу — Нголо Канте, а Бен Фостер — Каспером Шмейхелем.

Сейчас ставки на победу «Уотфорда» принимаются с коэффициентом 150,0, на главного фаворита «Манчестер Сити» — 1,65.

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