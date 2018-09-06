Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Грузия
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Лихтенштейн
Футбол. Лига наций
21:45
Германия
Франция
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Уэльс
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Словения
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Латвия
Андорра
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Македония
Футбол. Сборные
21:45
Португалия
Хорватия
Футбол. Сборные
21:45
Австрия
Швеция
Футбол. Сборные
21:45
Нидерланды
Перу
Все события
Фоторепортажи
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
8Восемь голов «Барселоны» и другие события выходных
12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Защитник «Сандерленда» устроил себе отпуск на 72 дня, но в итоге вернулся в команду

Сенегальский игрок Папи Джилободжи с мая не появлялся в расположении «Сандерленда». После отпуска 29-летний защитник устроил забастовку, всего он отдыхал 72 дня.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Джилободжи хотел сменить клуб, но после закрытия трансферного окна вернулся в «Сандерленд» и начал тренироваться.

Сенегалец зарабатывает 33 тысячи в неделю, но во время забастовки зарплату он не получал. Клуб планирует удерживать его зарплату, пока рассматривает какие юридические действия он может предпринять в отношение игрока.

В 2016 году «Сандерленд» приобрел Джилободжи по просьбе главного тренера Дэвида Мойеса. Прошлый сезон сенегалец провел в аренде во французском «Дижоне».

Еще один игрок «Сандерленда» пока так и не вернулся в расположение клуба — 24-летний полузащитник из Габона Дидье Ндонг. С января 2018-го он играл в «Уотфорде» на правах аренды.

«Сандерленд» сейчас выступает в третьем по силе дивизионе Англии.

Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
УЕФА запускает Лигу наций. Зачем нужен и как устроен турнир
Португалия без Роналду. Почему сборная сыграет без капитана
«Авангарду» и «Салавату» пора остановиться. Интриги дня КХЛ
Международный союз биатлонистов решит судьбу России
Нобоа рассказал о сроках возвращения на поле
Абакумова признала факт употребления допинга
Евгения Медведева временно вернулась в Россию (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь