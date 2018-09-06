Защитник «Сандерленда» устроил себе отпуск на 72 дня, но в итоге вернулся в команду

Джилободжи хотел сменить клуб, но после закрытия трансферного окна вернулся в «Сандерленд» и начал тренироваться.



Сенегалец зарабатывает 33 тысячи в неделю, но во время забастовки зарплату он не получал. Клуб планирует удерживать его зарплату, пока рассматривает какие юридические действия он может предпринять в отношение игрока.



В 2016 году «Сандерленд» приобрел Джилободжи по просьбе главного тренера Дэвида Мойеса. Прошлый сезон сенегалец провел в аренде во французском «Дижоне».



Еще один игрок «Сандерленда» пока так и не вернулся в расположение клуба — 24-летний полузащитник из Габона Дидье Ндонг. С января 2018-го он играл в «Уотфорде» на правах аренды.



«Сандерленд» сейчас выступает в третьем по силе дивизионе Англии.