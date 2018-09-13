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13:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Грасия штрафует игроков «Уотфорда» на 100 фунтов за каждую минуту опоздания

Капитан «Уотфорда» Трой Дини рассказал о системе штрафов в клубе при главном тренере Хави Грасии, который ранее работал в «Рубине».

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Источник: Reuters

За что следует наказание, выбирают сами футболисты, а сумму штрафов определил испанский тренер.

Самый большой штраф — 100 фунтов за каждую минуту опоздания. По словам Дини, теперь дорога на тренировки команды по утрам стала более волнительной.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уотфорд» начал чемпионат Англии с 4 побед подряд. 15 сентября команда примет «Манчестер Юнайтед».

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