Грасия штрафует игроков «Уотфорда» на 100 фунтов за каждую минуту опоздания
Капитан «Уотфорда» Трой Дини рассказал о системе штрафов в клубе при главном тренере Хави Грасии, который ранее работал в «Рубине».
Капитан «Уотфорда» Трой Дини рассказал о системе штрафов в клубе при главном тренере Хави Грасии, который ранее работал в «Рубине».
За что следует наказание, выбирают сами футболисты, а сумму штрафов определил испанский тренер.
Самый большой штраф — 100 фунтов за каждую минуту опоздания. По словам Дини, теперь дорога на тренировки команды по утрам стала более волнительной.
«Уотфорд» начал чемпионат Англии с 4 побед подряд. 15 сентября команда примет «Манчестер Юнайтед».