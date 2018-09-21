Хави Грасия: Много раз убегал от быков в Памплоне

«Я благодарен клубам, в которых работал, несмотря на некоторые странности. В “Малаге” был шейх, в России — политик. Все разные. Шейх был владельцем клуба, так что он мог делать что хочет, хотя я предпочитаю, чтобы критика высказывалась не в твиттере, а лично. У меня нет ни фейсбука, ни твиттера. В России было сложно. Я пытался выучить язык… Было много переводчиков. На тренировке я говорил по-испански, один переводил на английский, другой — на русский, третий — на французский. Это тяжело. Давление со стороны шейхов, политиков или семьи Поццо меня не волнует. Главное давление идет от меня. Я хочу выигрывать», — сообщил испанец.

Хави Грасия в «Уотфорде» ввел систему штрафов, при которой за минуту опоздания игроки лишаются 100 фунтов.



«Люблю, когда в команде есть определенные стандарты, и футболисты их придерживаются. Не опаздывай, уважай других и работай на команду. Простые ценности. Мои родители были учителями, и это их ценности. Их же подсказывает и здравый смысл.



Да, мы изменили меню. Очевидно, что футболисты не должны есть сладкие соусы, сливочное масло, слишком много хлеба, жирную еду.



Но к другим моментам я отношусь спокойно. У нас можно быть в раздевалке с телефоном. Не против, когда футболисты читают сообщения от своей семьи. Но когда мы едим вместе, я не хочу, чтобы они смотрели в экраны.



Я приезжаю на базу клуба в 7 утра. Приезжаю первым и уезжаю часто последним. Важно, чтобы люди видели, что тренер много работает. Затем я еду домой, а там хочу смотреть матчи Лиги чемпионов! Зачем я буду переключаться со спорта, который люблю?



Вообще я вырос в Памплоне, у нас есть фестиваль Сан-Фермин, и тысячи людей убегают от быков. Я много раз тоже так делал, жаль, что теперь это совпадает с предсезонными сборами. Это такой выброс адреналина. Я, конечно, не безумец, чтобы бежать прямо перед быками. Во всем нужен баланс — и в футболе тоже», — рассказал Грасия.