Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Сассуоло
Эмполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Монако
Ним
Футбол. Зарубежный
22:00
Уэска
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
20.09
Олимпиакос П0
Бетис0
Футбол. Премьер-лига
22.09
Енисей
Урал
Все события
Фоторепортажи
14«Локомотив» уже бился с «Галатасараем». Это было 16 лет назад
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
16:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Хави Грасия: Много раз убегал от быков в Памплоне

Главный тренер «Уотфорда» Хави Грасия рассказал о работе в Англии, о том, какие трудности он испытал, тренируя «Малагу» и «Рубин» до этого.

Наверх
Источник: Reuters


«Я благодарен клубам, в которых работал, несмотря на некоторые странности. В “Малаге” был шейх, в России — политик. Все разные. Шейх был владельцем клуба, так что он мог делать что хочет, хотя я предпочитаю, чтобы критика высказывалась не в твиттере, а лично. У меня нет ни фейсбука, ни твиттера.

В России было сложно. Я пытался выучить язык… Было много переводчиков. На тренировке я говорил по-испански, один переводил на английский, другой — на русский, третий — на французский. Это тяжело.

Давление со стороны шейхов, политиков или семьи Поццо меня не волнует. Главное давление идет от меня. Я хочу выигрывать», — сообщил испанец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хави Грасия в «Уотфорде» ввел систему штрафов, при которой за минуту опоздания игроки лишаются 100 фунтов.

«Люблю, когда в команде есть определенные стандарты, и футболисты их придерживаются. Не опаздывай, уважай других и работай на команду. Простые ценности. Мои родители были учителями, и это их ценности. Их же подсказывает и здравый смысл.

Да, мы изменили меню. Очевидно, что футболисты не должны есть сладкие соусы, сливочное масло, слишком много хлеба, жирную еду.

Но к другим моментам я отношусь спокойно. У нас можно быть в раздевалке с телефоном. Не против, когда футболисты читают сообщения от своей семьи. Но когда мы едим вместе, я не хочу, чтобы они смотрели в экраны.

Я приезжаю на базу клуба в 7 утра. Приезжаю первым и уезжаю часто последним. Важно, чтобы люди видели, что тренер много работает. Затем я еду домой, а там хочу смотреть матчи Лиги чемпионов! Зачем я буду переключаться со спорта, который люблю?

Вообще я вырос в Памплоне, у нас есть фестиваль Сан-Фермин, и тысячи людей убегают от быков. Я много раз тоже так делал, жаль, что теперь это совпадает с предсезонными сборами. Это такой выброс адреналина. Я, конечно, не безумец, чтобы бежать прямо перед быками. Во всем нужен баланс — и в футболе тоже», — рассказал Грасия.

Уотфорд
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Болельщики в обход запрета УЕФА поддержали «Спартак» в матче ЛЕ
Тело подводит: почему Медведеву низко оценили в Канаде
«Всех алкоголиков ждет одна участь». Хабиб — о Макгрегоре
Макларен высказался об отказе WADA «подчинить Россию»
Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг перед поединком
Футболист «Краснодара» вошел в команду недели в Лиге Европы
ЦСКА обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь