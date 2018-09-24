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15:32 (мск), источник: Sportmail.ru

В Аргентине игрок забил гол не глядя на ворота

Матч чемпионата Аргентины «Уракан» — «Банфилд» запомнился дерзким голом полузащитника Андреса Роа.

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Выйдя один на один с вратарем, 25-летний колумбиец из «Уракана» сначала обманул голкипера, а затем, демонстративно отвернувшись от ворот, отправил мяч в сетку. Роа забил гол в добавленное время при счете 2:0 в пользу своей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для полузащитника это первый гол в 4 матчах нового чемпионата Аргентины.

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