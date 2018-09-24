В Аргентине игрок забил гол не глядя на ворота

Выйдя один на один с вратарем, 25-летний колумбиец из «Уракана» сначала обманул голкипера, а затем, демонстративно отвернувшись от ворот, отправил мяч в сетку. Роа забил гол в добавленное время при счете 2:0 в пользу своей команды.