Болельщик «Реала» выстриг на голове портрет Рамоса
Капитан «Реала» Серхио Рамоса вдохновил одного из фанов королевского клуба на необычную прическу.
Капитан «Реала» Серхио Рамоса вдохновил одного из фанов королевского клуба на необычную прическу.
Болельщик выстриг на голове портрет игрока.
Раньше такие прически появлялись с другими известными людьми: Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, Ким Чен Ыным.
Среди спортсменов источниками вдохновения для болельщиков становились Майкл Джордан и Лионель Месси.
Андрей Санталов