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13:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик «Реала» выстриг на голове портрет Рамоса

Капитан «Реала» Серхио Рамоса вдохновил одного из фанов королевского клуба на необычную прическу.

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Источник: Reuters

Болельщик выстриг на голове портрет игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Раньше такие прически появлялись с другими известными людьми: Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, Ким Чен Ыным.

Среди спортсменов источниками вдохновения для болельщиков становились Майкл Джордан и Лионель Месси.

Андрей Санталов

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