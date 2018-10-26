Болельщик «Реала» выстриг на голове портрет Рамоса

Раньше такие прически появлялись с другими известными людьми: Владимиром Путиным, Дональдом Трампом, Ким Чен Ыным.



Среди спортсменов источниками вдохновения для болельщиков становились Майкл Джордан и Лионель Месси.



Андрей Санталов