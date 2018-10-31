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18:55 (мск), источник: Sportmail.ru

«Когда Гари тренировал “Валенсию”, это была худшая команда в ее истории». Реднапп обиделся на Невилла

Харри Реднаппу не понравились слова эксперта Sky Sports о его бывшей команде.

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Источник: РИА "Новости"

После матча с «Манчестер Сити» Гари Невилл в споре с Джейми Каррагером заявил, что нынешний состав «Сперс» — лучший по своему характеру, желанию бороться в современной истории. А в матчах с предыдущими командами «Тоттенхэма» можно было проигрывать 0:2 и знать, что все равно у них выиграешь 5:2, потому что они были неуверенными и бесхарактерными.

«Считаю, что слова Гари — это позор. Могу говорить только за те 3,5 года, что я тренировал “Тоттенхэм”, и мы не были бесхарактерными, убогими. Считаю, что так нельзя говорить о футболистах.

И мы все можем припомнить в ответ. Когда Гари тренировал “Валенсию”, это была худшая команда не только за последние 30 лет, а вообще в ее истории.

Два года назад я слышал, как Гари говорил, что “Тоттенхэму” надо избавиться от плохих игроков типа Майкла Доусона. А это был один из лучших профессионалов, которых я встречал в своей жизни.

Так что Гари Невиллу надо лучше готовиться к матчам перед тем, как делать такие заявления в таком тоне», — сказал Реднапп.

Андрей Санталов

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