«Когда Гари тренировал “Валенсию”, это была худшая команда в ее истории». Реднапп обиделся на Невилла

После матча с «Манчестер Сити» Гари Невилл в споре с Джейми Каррагером заявил, что нынешний состав «Сперс» — лучший по своему характеру, желанию бороться в современной истории. А в матчах с предыдущими командами «Тоттенхэма» можно было проигрывать 0:2 и знать, что все равно у них выиграешь 5:2, потому что они были неуверенными и бесхарактерными.



«Считаю, что слова Гари — это позор. Могу говорить только за те 3,5 года, что я тренировал “Тоттенхэм”, и мы не были бесхарактерными, убогими. Считаю, что так нельзя говорить о футболистах.



И мы все можем припомнить в ответ. Когда Гари тренировал “Валенсию”, это была худшая команда не только за последние 30 лет, а вообще в ее истории.



Два года назад я слышал, как Гари говорил, что “Тоттенхэму” надо избавиться от плохих игроков типа Майкла Доусона. А это был один из лучших профессионалов, которых я встречал в своей жизни.



Так что Гари Невиллу надо лучше готовиться к матчам перед тем, как делать такие заявления в таком тоне», — сказал Реднапп.